4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunlar İlçe Finali Kazananları Belli Oldu

Pandemi sebebiyle geçen sene gerçekleştirilemeyen “ Akıl ve Zeka Oyunları” yarışmaları bu yıl, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokulların katılımıyla gerçekleşen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları yarışmasına organizasyona ilgi oldukça yüksekti.

BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalara İlkokul ve Ortaokul seviyelerinde çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmada İlkokullar için Mangala, Pentago, Küre, Equlibrio, Q-bitz yarışmaları düzenlenirken Ortaokullar için de Reversi, Küre, Mangala, Kulami, Pentago kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Bursa Osmangazi’de düzenlenen ilçe finallerine 71 farklı okuldan 273 öğrenci katıldı. Her oyun için ilk üçe giren öğrencilere madalya ve hediye takvimi yapıldı. Ayrıca yarışmalara katılan bütün öğrencilere sertifikaları verildi.

Yarışmalar neticesinde her oyun için İlçe Birincisi olan öğrenciler, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek olan “Akıl ve Zekâ Oyunları Bursa İl Finali” nde yarışmaya hak kazandılar.

Yarışmalar Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, katılımcı okul müdürleri ile rehber öğretmenlerin katıldığı ödül töreni ile organizasyon sona erdi.

1.İlkokul seviye Pentago yarışmasında derece yapan öğrenciler, 1. Samet ASLAN Ş. J. Uz Çavuş İlyas Genel İlkokulu, 2. Mustafa ÇETİN Tarık Çevikel İlkokulu, 3. Ebrar Elif BUDAK Sadi Etkeser İlkokulu olurken EQULİBRİO oyununda dereceye gire öğrenciler 1. Eymen Berat Yılmaz,2. Yağmur Turan ,Zeynep Topal o oldu. Mangala oyunu kazananları 1. Zehra GEZER Davut Çalışkan İlkokulu , Yüsra KARAHALİLÖZ Osmangazi Beld. Hacı Akkadın Tarman İlkokulu, 3. Ahmet Sait KUZ U Osmangazi İlkokulu Q-BİTZ oyunu kazananları 1. Ahmet Asım KAYA Osmangazi İlkokulu, Küre oyununu kazanan öğencileri 1.Ömer TEKİN Osmangazi İlkokulu, 2.Şadi Ata Cihan Faik Yılmazipek İlkokulu, 3. Selim Yüksel Ş.J. Uz. Çavuş İlyas Genel İlkokulundan oldu.

1.Ortaokul seviyesinde Reversi oyunu kazananları 1. Cansu GÜLÜTAK Selçukgazi Ortaokulu 2. Ege KALAYCI Yunuseli Hacı Naciye Kanalıcı İmam Hatip Ortaokulu 3. Ege KALAYCI Yunuseli Hacı Naciye Kanalıcı İmam Hatip Ortaokulu. Küre oyunu kazanan öğrencileri 1. Havvanaz İŞÇi Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi ( İHO) 2. Feyza ATLAS Faik Yılmazipek İmam Hatip Ortaokulu 3. Aybilge SAY Eşrefoğlu Rumi İmam Hatip Ortaokulu. Mangala oyunu kazananları 1. İsmail Engin AYDIN Sakarya Ortaokulu ,2. Kerim KRAYYİM BTSO Sait Ete Ortaokulu 3. İsmail Engin AYDIN Sakarya Ortaokulu . Kulami oyunu kazananları, 1. Berra Gökay Faik Yılmazipek İmam Hatip Ortaokulu, 2. Elif Akşahin Ş.Sinan Acar Ortaokulu , 3. İbrahim Efe İncekaya Eşrefoğlu Rumi İmam Hatip Ortaokulu . Pentago oyunu kazananları 1. Yaren Göksu Erçin Eşrefoğlu Rumi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Mehmet Şamil Aksoy Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi, 3. Furkan Kaya Ş. Sinan Acar Ortaokulu öğrencileri oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı