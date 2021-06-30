40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Pınar tarafından çocukların toplumsal hünerlerini geliştirmek ve onlara fotoğraf sanatını sevdirmek gayesiyle bu yıl 40’ını sefer düzenlenen Milletlerarası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışması’nın ödül merasimi 21 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu yıl “Doğamı Seviyorum, Etrafıma Yeterli Bakıyorum” temasıyla düzenlenen yarışa Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Türkiye’den 13 bine yakın fotoğraf katıldı. Heyet değerlendirmesinin akabinde mükafata layık görülen 26 minik ressam, Pınar Süt İdare Heyeti Lideri İdil Yiğitbaşı, Pınar Çocuk Fotoğraf Müsabakası Heyet Lideri Prof. Dr. Mümtaz Sağlam ile Ödül Töreni’nde bir ortaya geldi. Merasimde mükafatlarını alan minik ressamların yapıtları ve heyet tarafından sergilenmeye kıymet görülen eserler, www.pinar.com.tr adresinde yer alan sanal stantta ziyaret edilebiliyor.

Müracaatlara Marmara Bölgesi Damga Vurdu

Milletlerarası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışı bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 – 14 yaş ortasında ilköğretim çağındaki çocuklar ortasından toplam 12 bin 578 adet müracaat alarak rekor kırdı. Yarışa Marmara Bölgesi’nden 4.363, İç Anadolu Bölgesi’nden 2.295, Ege Bölgesi’nden 2.202, Akdeniz Bölgesi’nden 1.333, Karadeniz Bölgesi’nden 868, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 721, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 557, KKTC’den 167, Özel Eğitim ve Uygulama Okullarından 41, Azerbaycan’dan 25 ve Almanya’dan 6 müracaat yapıldı.

3 öğrenciye 1 Yıllık Eğitim Bursu

Yarış kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim Uygulama Okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel fotoğraf gereçlerinden oluşan çanta; 11 minik ressam da profesyonel fotoğraf materyallerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Müsabakada muvaffakiyet gösteren 3 minik ressam ise heyet değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu kazandı.

“40 Yılda 4 Milyondan Fazla Çocuğun Fotoğraflarıyla Kendilerini Söz Etmelerine Dayanak Olduk”

40. Milletlerarası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışı Ödül Töreni’ndeki konuşmasına “Pınar Ailesi olarak Onursal Liderimiz Selçuk Yaşar’ın ‘çocuklarımız sağlıklı büyüsün’ vizyonuyla 48 yıl evvel çıktığımız seyahatimizde, öncü, kaliteden ödün vermeyen ve yenilikçi değerlerimizle ‘Daha düzgün bir yaşam’ sunma ülküsüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek başlayan Pınar Süt İdare Konseyi Lideri İdil Yiğitbaşı, şunları lisana getirdi: “Sürdürülebilirlik anlayışımızın toplumsal boyutunda ele aldığımız toplumsal sorumluluk faaliyetlerimiz eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında ağırlaşıyor. Birincisini Yaşar Holding Onursal Lideri Sayın Selçuk Yaşar’ın önderliğinde 1981 yılında düzenlediğimiz Memleketler arası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışması’nı bu sene 40. sefer düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Çocukların özgüven ve yaratıcılık sezgileriyle sanatsal taraflarının gelişimini olumlu etkileyen fotoğraf sanatının gücüne ve tesirine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş iştirakli fotoğraf yarışını düzenleyerek çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Her yıl farklı bir tema ile düzenlediğimiz yarışımızı bu yıl, geçen yılki sonuçların tahlili ile hazırlanan sosyolojik araştırma raporu datalarına nazaran belirlediğimiz ‘Doğayı Seviyorum, Etrafıma Yeterli Bakıyorum’ teması ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplam 4 milyondan fazla çocuğun fotoğraflarıyla kendilerini tabir etmelerine takviye olduk. Tam 40 yıldır çocukların hayallerine ortak olarak sanatla buluşmalarına aracılık etmekten ve bu merasim vasıtasıyla sanatı ve minik sanatkarları ödüllendiriyor olmaktan büyük memnunluk duyuyoruz.”

Pandemiyle birlikte yarışa ilginin arttığını lisana getiren Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışı Heyet Lideri Prof. Dr. Mümtaz Sağlam da; “Bu yıl 40’ıncısını gerçekleştirdiğimiz yarışa 13 bine yakın eser dijital ortamda iştirak gösterdi. Çocukların tabiata karşı olan sevgilerinin ve hassasiyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Birbirinden hoş binlerce yapıtı inceledik. Çocukların meskende geçirdikleri vakitlerde tabiata duydukları hasreti tabir ettiklerini ve hayal dünyalarını coşkuyla resimlediklerini gözlemledik” diye konuştu.

Minik Ressamların Fotoğrafları Sanal Stantta

40. Memleketler arası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışması’nda seçilen 26 fotoğraf ile heyet tarafından sergilenmeye paha görülen 86 fotoğraf, Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışı Sanal Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 40. Memleketler arası Pınar Çocuk Fotoğraf Yarışması’nın sanal standını ziyaret etmek isteyenler standa www.pinar.com.tr linkinden ulaşabilecek. Sanal standa katılan ziyaretçiler minik ressamların yapıtlarını incelerken fotoğrafların öykülerini de görerek çocukların hayallerine ortak olacaklar.

Yaşar Eğitim Kültür Vakfı’ndan 1 yıllık Eğitim Bursu Kazananlar

Gülçin Bolatçıoğlu / 14 Yaş / KKTC

Beren Örs / 8 Yaş / Konya

Abdülbaki Hiçyılmaz / 8 Yaş / Kayseri

Kazanan Öğrenci Listesi

Akdeniz Bölgesi

Mustafa Enis Akyurt / 7 Yaş / Antalya

İrem Sultan Sav / 14 Yaş / Burdur

Doğu Anadolu Bölgesi

Nurefşan Kurt / 10 Yaş / Erzincan

Belinay Yıldırım / 13 Yaş / Malatya

Ege Bölgesi

Asya Helen Küçük / 7 Yaş / İzmir

Begüm Duman / 10 Yaş / İzmir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cemre Korkut / 13 Yaş / Gaziantep

Yağmur Karayılan / 10 Yaş / Gaziantep

İç Anadolu Bölgesi

Beren Örs / 8 Yaş / Konya

Efe Topbaş / 12 Yaş / Konya

Karadeniz Bölgesi

Irmak Gürler / 11 Yaş / Samsun

Şiir Şükran Dinar / 13 Yaş / Samsun

Marmara Bölgesi

Ece Eflanilioğlu / 12 Yaş / İstanbul

Benan Noyan / 11 Yaş / İstanbul

Özel Eğitim ve Uygulama Okulları

Abdülbaki Hiçyılmaz / 8 Yaş / Kayseri

Melik Arda Tini / 6 Yaş / Diyarbakır

Azerbaycan

Kovsər Qurban / 7 Yaş / Azerbaycan

Səbirə Həsənli / 10 Yaş / Azerbaycan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gülçin Bolatçıoğlu / 14 Yaş / KKTC

Hiranur Canpolat / 13 Yaş / KKTC

Almanya

Sena Alp / 13 Yaş / Rüsslesheım

Ekin Tuncer / 11 Yaş / Frankfurt Am Maın

Hibya Haber Ajansı