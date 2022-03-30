44. Yapı Fuarı Dünyayı Ağırladı: 157 Ülkeden 45 Bini Aşkın Ziyaretçi İstanbul’a Geldi

Yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarından olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’a, 60 ülkeden yatırımcı ve satın alma profesyoneli katıldı. Yatırımcı, satın alma profesyoneli ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği, yoğun iş görüşmeleri sonucunda tarafların oldukça memnun ayrıldığı Yapı Fuarı’nın 45’incisi için, bu yıl fuarda yer alan 320 katılımcının tamamı şimdiden yerini ayırttı. Bu gelişme ile Yapı Fuarı, bir sonraki yıl için gerçekleştirilen katılımcı rezervasyon rakamı açısından rekora imza attı.

Geçtiğimiz yıl 43’üncüsü düzenlenen, 1 milyar avroya yakın iş hacmi oluşturan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 23-26 Mart tarihleri arasında küresel yapı ve inşaat sektörünün tüm temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu. Fuarda, 17 ülkeden 320 katılımcı 200’den fazla ürün grubunu sergiledi.

Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 171, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 191’in üzerinde artıran küresel iş birliği ve bilgi paylaşım platformu Yapı Fuarı, 8 bin 232’si yabancı olmak üzere 157 ülkeden toplam 45 bin 731 ziyaretçiyi İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

400’ün Üzerinde Yabancı Alıcı Yeni İş Birlikleri İçin Yapı Fuarı’ndaydı

Fuar, yoğun katılımcı ve ziyaretçi ilgisinin yanı sıra yabancı satın alma profesyoneli ve yatırımcıların da odağındaydı.

Üst düzey, güçlü karar vericiler Hyve Grup tarafından Türkiye’ye “VIP Hosted Buyer” programı kapsamında davet edildi. Kanada, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre, Katar, Birleşik Krallık ve Yunanistan başta olmak üzere fuarda, 60 ülkeden 400’e yakın satın alma profesyoneli ve yatırımcı, yeni iş birliği fırsatları için yerli iş ortakları ile görüştü.

Buluşmalar hem fiziksel hem de çevrimiçi iş birliği platformu Hyve Connect aracılığı ile gerçekleştirilirken, fuar, küresel yapı ve inşaat sektörü için güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.

Sektörde Değişimin Odak Konuları: Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Profesyonellere sunduğu iş birliği ve bilgi paylaşımı imkanları ve düzenlediği etkinliklerle sadece Türkiye ve bölge için değil, dünya için de sektörün gidişatını etkileyen Yapı Fuarı, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklanırken, yine sektörün geleceğine yön verdi.

Yapı Fuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilen, bu yıl ilk kez fiziksel olarak düzenlenen ZeroBuild Summit’22 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi, “Change Starts Here!” (Değişim Burada Başlıyor!) sloganı ile gerçekleşti.

Yapı Fuarı’nın ilk gününden son gününe kadar yoğun bir program akışında gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi, 4 gün boyunca 16 oturumda 100’e yakın yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırladı.

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon taahhüdünün gerçekleştirilmesi adına, ekonominin taşıyıcı sektörleri arasında yer alan yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sektörüne düşen görevler detaylıca konuşuldu. Sektör profesyonellerinin yanı sıra, akademiden önemli isimlerin yer aldığı zirvede; ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi bir yapının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çok düşük miktarda enerjiye ihtiyaç duyan, bu ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Sıfır Enerji Binalar’ın Türkiye, bölge ve dünyadaki potansiyel uygulama alanları, örnek uygulamaları ve küresel ekonomi ve çevresel faydalar detaylandırıldı.

Tekno-Girişimler Yapı Tech Garage Alanında Sektörle Buluştu

Bir önceki fuarda ilk defa yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında yeni hizmet ve çözümler sunan yerli girişimleri ağırlayan Yapı Fuarı, bu yıl ikinci kez, bu defa 13 start-up’ı, sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile bir araya getirdi. Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı iş birliğiyle geliştirilen, Yapı Fuarı boyunca sektörün dijital dönüşümüne katkı sunan girişimcileri ağırlayan Yapı Tech Garage, 26 Mart’ta “Maraton Sunumları”na ev sahipliği yaptı.

Girişimler için yeni iş birliklerine zemin hazırlayan Yapı Fuarı’nın Yapı Tech Garage alanında; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik, veri bilimi, yapay zeka, sektör paydaşları arasında ilişki yönetimi, eğitim teknolojisi, ödeme yönetimi, pasif ev tasarımları, render, dijital alanlar, yeni nesil yapı ürünleri gibi konulardaki girişimler, tasarım aşamasından bina teslim aşamasına kadar mimarlara, mühendislere, proje yöneticilerine, üreticilere, yüklenicilere, geliştiricilere, pazarlamacılara ve kullanıcılara farklı olanaklar sunduğu teknolojileri tanıttı.

Altın Mıknatıs Stant Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu

44. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un geleneksel Altın Mıknatıs Stant Tasarım Ödülleri, fuarın ikinci günü sonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fuarda, stant tasarımında markalarını ve ürünlerini ziyaretçiler için bir çekim noktasına dönüştüren firmalar, ‘Altın Mıknatıs Stant Tasarımı Ödülleri’nde yarıştı. Sektörün en değerli tasarımcısı, iç mimarı, mühendisi ve profesyonellerinden oluşan bağımsız jüri üyelerinin birbirinden farklı kriteri değerlendirdiği yarışmada; ürünle kurdukları bağlantı, ürünün belirtilmek istenen niteliklerinin en iyi şekilde vurgulanması, 3 boyutlu tasarım nesnesi olarak düzenlenmesi, görsel malzeme kullanımındaki estetik, standın modülerliği ve tekrar farklı mekanlarda kullanılabilirliği baz alındı. Altın Mıknatıs Stant Tasarımı Ödülleri’nde 1.’lik Samet Kalıp Ve Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş’nin, 2.’lik Arkitech İleri Yapı Teknolojileri İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin, 3.’lük Sever Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin, Mansiyon Ödülü Kızılay Sistem Yapı A.Ş.’nin, Hyve Group Teşvik Ödülü Emek Kapı Sistemleri’nin, Standında En İyi Teknoloji Çözümleri Sunan Firma Ödülü Inohom Akıllı Ev Sistemleri’nin, Standında En Yaratıcı Kimlik Tasarımı Sunan Firma Ödülü ise Glulam Sa’nın oldu.

Yapı Fuarı, Dünyaca Ünlü, Ödüllü Mimar Bram Aerts’ı Ağırladı

Belçika’nın önde gelen mimarlık ofislerinden olan TRANS architectuur & stedenbouw’un Kurucu Ortağı Bram Aerts, 44. Yapı Fuarı kapsamında konferans vermek üzere İstanbul’a geldi. Kısa bir süre içinde TRANS, çok beğenilen Flaman mimarlık ofisleri arasında neslinin önünde güçlü bir itibar kazanan; mimarlık ofisi, kentlerin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi için bir dizi çığır açan dönüşüm projesi üzerinde çalışan Aerts, yapılı çevreyi dönüştürmek ve yeniden yorumlamak, yıkıma, açık alan işgaline ve inşaat sektörünün egemenliğine karşı kökten çözüm stratejisini Yapı Fuarı’nda anlattı.

Usta Mimarlar ve Malzeme Uzmanlarıyla Özel Fuar Turları

Etkileşimi önceliklendiren, bu sayede diğer fuarlardan ayrışan Yapı Fuarı, Yapı Master Class – Mimari Ustalık Sınıfları 4’üncü yılında, “Çevreye Duyarlılık ve Mimari Tasarım” ile “Ölçekler Arası Parametrik Tasarım” temalarında düzenlendi. Yüksek mimarlar Durmuş Dilekci, Şule Ertürk, Buşra Al, Volkan Taşkın ve Dr. Cenk Dereli’nin eşlik ettiği turlarda katılımcılar; sürdürülebilir mimarlık, enerji etkin yapı malzemeleri, çevreye duyarlı projeler ve yenilikçi tasarım ve teknoloji trendleri üzerine mimarlar ile sohbet ederken, stant ziyaretleri ile eşsiz bir deneyim yaşayarak yerinde uygulamalı ürünleri öğrenme fırsatı buldular.

Fuar katılımcısı firmaların yer aldığı Yapı Sahnesi ise yeni ürün ve teknolojiler, güncel trendler, sürdürülebilirlik, Ar-Ge yatırımları, yeni iş birlikleri, rekabette farklılaşan ticari anlaşmalar, iş geliştirme modeller, yapı sektöründe markalaşma ve müşteri deneyim modelleri temalarında sohbetler gerçekleştirdi.

45. Yapı Fuarı Cumhuriyet’in 100. Yılına Hazırlanıyor

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 45’incisi düzenlenecek Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ise şimdiden bir sonraki yıl için çalışmalarına başladı. 4 gün boyunca oldukça yoğun bir biçimde gerçekleşen iş birliği görüşmeleri sonucunda, bu yıl 17 ülkeden fuara katılan toplam 320 katılımcının tamamı, 26-29 Nisan 2023’te TÜYAP’ta yabancı yatırımcılar ile buluşmak için fuar sırasında yerlerini ayırttılar. Elde edilen bu başarı ile birlikte Hyve Grup, 2023 yılında 1,5 milyar avroluk iş hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı