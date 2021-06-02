45 Türk firması 100’ü aşkın İspanyol alıcı ile dört günde 200 görüşme yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin dokuma ve konfeksiyon bölümünde İspanya ile başlattığı Sanal ticaret heyeti tamamlandı. Bölümün önde gelen 45 firması, 100’ün üzerinde İspanyol alıcı ile dört gün süren Sanal Ticaret Heyeti kapsamında 200’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Üç birliğin bir ortaya gelerek dokumacılık ve hazırgiyim firmalarını dijital ortamda İspanyol alıcılarla buluşturduğu İspanya Sanal Ticaret Heyeti başarılı geçti. Dört gün boyunca 200’ün üzerinde görüşmenin gerçekleştirildiği aktifliğin akabinde, öbür gaye pazarlar için de ortak çalışılabileceği görüşü benimsendi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin dokumacılık ve konfeksiyon dalında İspanya ile başlattığı sanal ticaret heyeti tamamlandı. Kesimin önde gelen 45 firması, 100’ün üzerinde İspanyol alıcı ile dört gün süren Sanal Ticaret Heyeti kapsamında 200’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı dayanağıyla; Uludağ Dokuma İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ile Ege Dokumacılık ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) işbirliğinde gerçekleştirilen sanal ticaret heyetinin, yalnızca İspanya’ya değil, dünya üzerinde güçlü ağı bulunan İspanyol firmaları kanalıyla öbür ülkelere yapılan ihracata da katkı sağlayacağı belirtildi. Sanal ticaret heyeti ile ilgili görüş belirten birlik liderleri, üç ihracatçı birliğinin teşebbüsü ile ortaya çıkan heyetin ülke genelindeki öteki birliklerin de iştirakiyle daha güçleneceğine dikkat çektiler.

Uludağ Dokuma İhracatçıları Birliği Lideri Pınar Taşdelen Engin, yaklaşık 25 milyar dolarlık dokumacılık ve hazır giysi ithalatı gerçekleştiren İspanya’nın Türk firmaları için değerli bir pazar olduğunu hatırlatarak, “İspanyol alıcı firmalar yalnızca kumaşı görmek ya da yalnızca üretecek hazır giysi firmasıyla konuşmakla yetinmiyor. Kumaşı görmenin yanında, üreticisiyle anlaşmak, fakat tıpkı vakitte da hazır giysi üretimini gerçekleştirecek firmayı tıpkı potada kıymetlendirmek istiyorlar. Yani tam manasıyla kumaştan modaya entegre bir yaklaşımları var. Biz de kesimlerimizin çatı kuruluşları olarak güç birliği yaptık ve bu ticaret heyeti buluşmasını İspanyol alıcıların bu dileğine tam manasıyla karşılık verebilecek formda düzenledik. Birebir vakitte dokuma ve hazır giysinin küme markaları olan Turkish Textile Network ve Aegean Has Apparel’ı da bu vesileyle 2022-2023 dönemleri hazırlığı öncesinde İspanyol alıcı markalarla buluşturduk. Biz bir birincisi başlattık. Bu şekil kolektif çalışmaların bölümdeki tüm kuruluşları içine alarak devam edeceğine inanıyorum. Olumlu geri dönüşler aldık. Başka gaye pazarlara da yönelik ortak çalışmalara imza atabiliriz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri ve Ege Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği İdare Şurası Lideri Jak Eskinazi, 24-27 Mayıs tarihleri ortasında ülkemiz birinci defa 3 Birliğin ortak tertibi ile İspanya’ya yönelik olarak gerçekleştirilen dijital heyetin muvaffakiyetle tamamlandığı tabir etti.

“Avrupa Birliği’nde son aylarda aşı sayılarının artması ile alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması sonucunda önümüzdeki aylarda siparişlerin eski düzeylere gelmesini bekliyoruz. 3 Birliğimizin güçlerini birleştirerek düzenlediği dijital sektörel ticaret heyetinin zamanlama olarak İspanya’da covid tedbirlerinin kaldırılması öncesinde olması bizi daha da sevindiriyor. Hem Dokuma, hem hazır giysi firmalarımızın katıldığı heyette alıcılar hem kumaşı hem de modelleri gördü, yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 3 birliğimizle güçlerimizi dijitalde birleştirdiğimiz bu çalışma modeline önümüzdeki periyotlarda Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Denizli İhracatçı Birlikleri’ni de ekleyerek devam etmek istiyoruz.”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Lideri Burak Sertbaş ise 3 İhracatçı Birliğinin işbirliğinde gerçekleşen, 50 ye yakın dokumacılık ve hazırgiyim firmasının iştirak sağladığı İspanya Sanal Heyetinin Türkiye de bir birinci olduğunu ve yarattığı iş hacmi açısından çok yararlı bir tertip olduğunu tabir etti.

“EHKİB olarak 14 firmayla iştirak sağladığımız sanal heyette firmalarımız 4 günde 55 iş görüşmesi gerçekleştirdi, firmalarımızın eserleri önemli ilgi gördü ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın müddettir seyahat yapılamayan bir periyotta firmalarımızın bölgemiz hazırgiyim ihracatında birinci sırada yer alan İspanya pazarında dijital ortamda yeni iş irtibatları kurmaları, yeni müşterilerle tanışmaları çok değerli. Dokumacılık ve hazırgiyim üzere birbirinin tamamlayıcısı iki bölümün İspanya sanal heyeti kapsamında bir ortada hareket etmelerinin yarattığı sinerji bizi gelecek tertipler için de motive ediyor. EHKİB olarak pandemi devrinde faaliyetlerimizi dijital platformlara taşımak durumunda kaldık 2020 yılında 2 sanal fuar 1 sanal heyet organize etmiştik 2021 yılına da 1 sanal fuarla başlamıştır. İspanya sanal heyeti ile devam ettik. Avrupa’da yılın ikinci yarısıyla birlikte olağanlaşmanın başladığını göz önüne alarak faaliyetlerimize orta vermeden devam etmek istiyoruz. Pandemi şartlarının yeterli olması ve kitlesel aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı olarak eylül ayında PV Paris fuarında fiziki olarak katılmak istiyoruz. Bu mevzuda fuar yönetimiyle de daima temas halindeyiz. Son olarak kısaca AHA markamıza değinmek istiyorum. Pandemi devrinde dijitalleşme hayatımızın ayrılmaz bir modülü haline geldi. EHKİB olarak bizde dijital pazarlamanın kıymetini kavrayarak AHA markamızı kurduk. Projemizle firmalarımızın milletlerarası platformlarda faal tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. İleride bu projemizin ismini daha çok duyacaksınız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı