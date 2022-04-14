İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’ Yapıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’ Yapıldı.

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu
Ana Sayfa Spor 14 Nisan 2022 20 Görüntüleme

5.Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 Tarihinde Yapılacak

5.Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 Tarihinde Yapılacak

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin bu yıl beşincisi 16 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Başpehlivanların davet edildiği Sübeylidere Yağlı Güreşleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kırkpınar Başpehlivanı Faruk Akkoyun,Balıkesir Büyükşehir Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren, Milli Güreşçi Tanju Gemici, Başpehlivanlar Diyarı Karamürsel’den Erkan Ertan’ın katıldığı yağlı güreş müsabakaları 16 Nisan Cumartesi günü Köyde verilecek iftar yemeğinin ardından başlayacak ve sahura kadar tüm gece sürecek.

Geleneksel Türk Kültürünün vazgeçilmezlerinden olan, Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri, Sübeylidere Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde Burhaniye Belediyesinin desteği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla yapılacak. İftar sonrası gerçekleşecek etkinliklere merkezden katılacak vatandaşlar İçin Burhaniye Belediyesi saat 20.30’da ücretsiz otobüs kaldıracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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