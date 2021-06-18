5G beyni kızartabilir

Yeni 5. Jenerasyon Taşınabilir Telekomünikasyon Hizmeti ve Teknolojisi olarak isimlendirilen 5G’nin, hiç elbet ki, günlük yaşantımıza değerli kolaylıklar getireceği kesin. Bilhassa bağlantıda ve internet teknolojilerinde bir ihtilal niteliğinde olacağı herkes tarafından kabul edilmekte. Bilindiği üzere 1.nesilde yalnızca taşınabilir telefon hizmeti, 2.nesilde ise telefonla görüşebilmenin yanısıra iletileşme özelliği, 3.nesilde data paylaşımı ve daha süratli irtibat, 4.nesilde ses ve bilgi paylaşımının yanısıra manzaralı irtibat, nihayet 5.nesilde (5G) ise çok süratli ses ve görüntüsel irtibatın yanısıra nesnesel irtibat hizmeti de sunuluyor. Yani 5G de akıllı binalar, akıllı araçlar üzere eşyalarla alakalı nesnesel irtibat imkanı da mümkün olacak. Lakin 5G’nin daha kısa dalga uzunluğu ancak daha geniş bant özelliği nedeniyle 4G ye nazaran çok daha fazla baz istasyonu gereksinimi kelam konusu. Ayrıyeten daha fazla güce muhtaçlık duyulacak, uzmanlar ortadaki güç açığının giderilmesi için tüm dünyada yaklaşık olarak 400 civarında yeni nukleer santrale muhtaçlık olduğunu belirtmekte.

Burada asıl vurgulamak istediğim bahis, 4G ye nazaran çok daha fazla baz istasyonuna muhtaçlık olacağı durumudur. Yaklaşık olarak 150-200 metrede bir baz istasyonu ya da güçlendirici anten yerleştirilmesi gerekiyor. Böylelikle hava da çok ağır ve kesif bir elektromanyetik ortamın oluşması kaçınılmaz olacaktır. Kelam konusu elektromanyetik kirlilik, bilhassa ağır yapılanmanın, yatay değil de dikey bina yerleşimlerinin olduğu ortamlarda, ağır mağazaların ve hasebiyle önemli populasyonun yaşandığı AVM’lerde daha bariz olarak kendini gösterecektir.

Elbetteki teknolojiyi reddetmek, kabul edilir bir davranış değildir. Lakin teknolojiye büsbütün teslim olmak da, büsbütün reddetmek kadar uygun bir davranış stili değildir. Bu nokta da ifrat ve tefrite dikkat etmek zorundayız. Üzüldüğümüz nokta, insanın denetiminde bir teknoloji icrasının yerine, yavaş yavaş teknolojinin denetiminde insan figürünün şekillenmeye başlamasıdır.

Sınırsız süratli bağlantı ve ağır kitlesel bağlantı, küresel bir bakış açısıdır elbette lakin yalnızca hayatımız daha kolaylaşacak diye sağlımızı da riske atmamalıyız.

Açık ve net olarak söylemeliyim ki; Bugün, otuz sene öncesine nazaran Alzheimer hastalığı neredeyse bin misli daha fazla artmıştır. Üstelik giderek genç nüfusu da tesiri altına almaktadır. Pekala ne oldu da Alzheimer hastalığı bu kadar patladı? Sebep olarak kesin şu ya da bu diyemiyoruz maalesef, lakin en büyük kuşkulu “elektromanyetik kirlilik”.

Cep telefonu dalgaları, radyo ve televizyon dalgaları, kablosuz internet ortamları ve telsiz frekanslarının çok önemli elektromanyetik kirlilik oluşturduğuna dair kimsenin bir kuşkusu yok. Son yıllarda panik atak, depresyon, çeşitli anksiyete ve dert bozuklukları da evvelki yıllara nazaran olağandışı bir artış göstermiştir.

O halde gerek Alzheimer üzere beynin organik bozukluklarının, gerekse ruhsal hastalıkların art planında elektromanyetik kirliliğin bulunması, yüksek ihtimaldir.

Daima dumansız hava alanı diyoruz ve yanlışsız da diyoruz lakin bence asıl kıymetli olan dalgasız hava alanıdır. Umarım bunu somut olarak öğrendiğimizde çok geç kalmış olmayız.

Doktor, hakim ve hakem sözlerinin üçü de arapça kökenli olup “hüküm” sözünden türemiştir. Münasebetiyle bu üç meslek kümesi da, mevcut donanımlarıyla kendi alanlarında, değişen ve gelişen koşullara nazaran kitabi olmayan bahislerde ictihat eder. Bu nedenle uzun yıllara dayanan mesleksel deneyimlerimden hareketle, kanaatim; elektromanyetik yoğunluğun beyni ve zihni olumsuz etkilediği ve önemli seviyede Alzheimer hastalığını tetiklediği tarafındadır. Ayrıyeten çeşitli araştırma laboratuvarlarında yapılan hayvan deneyleri, görüşümü dayanaklar mahiyettedir.

Artık hal böyleyken, önümüzdeki süreçte hizmete sokulması planlanan, 5G teknolojisinin beyni çok daha şiddetli etkilemesi kaçınılmaz üzere görünmektedir. Üstelik yalnızca insan sıhhati üzerine değil, 5G’nin oluşturacağı ağır elektromanyetik tansiyonun, ekosistem üzerine, kuşlar, arılar ve böcekler üzere canlılara da ziyan vereceğini düşünüyorum.

Yeni bir ilaç keşfedilip, piyasaya sürülmeden evvel yıllar süren birçok testlerden ve faz çalışmalarından geçmektedir. O halde insan sıhhati ve tüm ekosistem için tehdit oluşturma ihtimali olan bir teknolojinin sağlıklı bir pilot uygulama yapılmadan insan hayatına sokulmasını anlayabilmiş değilim. Sonuçta üç-beş sene sonra bu teknolojiye geçsek ne kaybederiz. Üstelik süratli internet erişimi için öbür alternatif yollar da var.

Her vakit söylediğim üzere yeniden tekrar etmek istiyorum, sıhhatimiz için havamızı dumandan da dalga dan da arındırmak zorundayız. Bu nedenle tekrar kablolu telefon, kablolu televizyon, kablolu internet üzere kablolu irtibata geçmek hiç de yanlış olmasa gerek.

Antik İnka kalıntılarının bulunduğu birinci yıllarda bir küme arkeolog bölgede incelemelerde bulunmak üzere yerli rehberler eşliğinde o mıntıkaya yanlışsız ilerlemektedir. Günlerce süren uzun bir seyahatten sonra tam hafriyat alanına birkaç saat kalmışken birden rehberler anlamsız bir formda mola verirler. Meğer ki heyecan doruktadır ve arkeologlar bir an evvel kalıntıların olduğu Alana ulaşmak istemektedir. Ayrıyeten o kadar yol gelip az bir aralık kalmışken verilen molayı da anlamlandıramamışlardır. Rehberler tüm ısrarlara karşın saatlerce yerlerinden kımıldamazlar. Daha sonra kafile tekrar yola koyulduğunda arkeologlardan biri rehberlere, neden kalıntılara çok yaklaşmışken uzun mühlet hiç konuşmadan mola verdiklerini sorar.

Yanıt çok düşündürücüdür. “Çünkü çok süratli ilerlemiştik ve ruhumuz geride kalmıştı. Mola vererek ruhumuzu bekledik.” Evet, teknoloji yarışının baş döndürücü bir süratle ilerlediği bu vakitte umarım ruhumuzu geride bırakmayız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı