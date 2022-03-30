64. Grammy Ödülleri Türkiye’de Sadece Power Tv’de

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 64. Grammy Ödülleri, Türkiye’de Vakkorama’nın katkılarıyla sadece Power TV’de yayınlanacak.

64. Grammy Ödülleri 3 Nisan’da Las Vegas’ta MGM Grand Garden Arena’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Müzik dünyasının yıldızlarının katılacağı yılın bu en önemli müzik olayına ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin müzik kanalı Power TV, Vakkorama’nın katkılarıyla 04 Nisan Pazartesi 03.00’den itibaren canlı yayınla Las Vegas’a bağlanacak.

İzleyicilerin tüm dünya ile aynı anda bu görkemli şovu takip edebileceği gecede; Trevor Noah’ın sunuculuğunu üstleneceği gecede, ABBA, Jon Batiste, Tony Bennett & Lady Gaga, Justin Bieber, Brandi Carlile, Doja Cat & SZA, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Silk Sonic –Ed Sheeran, Alicia Keys & Brandi Carlile, H.E.R., Cardi B, J. Cole, Drake, Megan Thee Stallion, Kanye West, Ariana Grande, BTS, Coldplay gibi isimler ödül almak için yarışacak.

64. Grammy Ödülleri’nin Türkiye’deki yayın hakkını alan Power TV 4 Nisan Pazartesi 03:00’de gerçekleşecek canlı yayının ardından, töreni kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için alt yazılı tekrar yayınlarını yayınlayacak. Yayın, www.powerapp.com.tr adresinin yanı sıra Apple TV, Smart TV uygulamaları, D Smart (119. Kanal), Tivibu (166. Kanal), Turkcell TV+ (133. Kanal), Türksat 4A (12265 MHZ dikey SR 27500 FEC 5/6), Vodafone TV (100. Kanal), Fil Box ve Blu TV’den izlenebilecek.

İzleyiciler #GrammyPowerTV hashtag’i ile yorumlarını sosyal medyada paylaşabilecek.

YAYIN AKIŞI:

04 Nisan Pazartesi 03:00 100 Canlı Yayın

04 Nisan Pazartesi 21:00 (Türkçe alt yazılı tekrar yayın)

7 Nisan Perşembe 14:00 (Türkçe alt yazılı tekrar yayın)

9 Nisan Cumartesi 21:00 (Türkçe alt yazılı tekrar yayın)

10 Nisan Pazar 11:00 (Türkçe alt yazılı tekrar yayın)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı