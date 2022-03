68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri görkemli bir gece ile sahiplerini buldu!

Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri 68. yılında sahiplerini buldu. 30 Mart 2022 Çarşamba günü Volkswagen Arena’da düzenlenen görkemli törende, Türk Sporu’nda 2021 yılına damga vuran isimler, ödüllerine kavuştu.

P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette; A Milli Takım, e-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu ve kulüp lisans anlaşmaları ile spora ve sporcuya olan desteğini ara vermeden sürdürüyor. 68 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Gillette’in 7 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde bu yıl ‘2021 Yılının En İyileri’ ödüllerine kavuştu. Spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen dev organizasyon; Volkswagen Arena’da düzenlendi.

Damla Uğurtürk ve Bay J’nin sunumuyla Teve2, Spor Smart ve SportsTV’den ortak canlı yayın ve KanalD özet yayınıyla sporseverlerle buluşulan gecede, 2021 yılına damga vuran isimler, rekor katılım olan 5 milyona yakın halk oylamasıyla seçildi ve ödüllerine kavuştu.

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’de spor alanındaki en prestijli ödül töreni, aynı zamanda #GilletteGibi bir sosyal sorumluluk hareketine de aracı oluyor. Sosyal sorumluluk anlamında kullanılan bir oyun değerli kılınması hedeflenen oylamada, geçtiğimiz sene atılan her bir oy, Gillette ve Milliyet’in ortaklığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) destek ve iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi 15.000 öğrenciye spor malzemesi desteğine dönüştürülmüştü.

Törende Mete Gazoz’a yılın sporcusu ödülünü veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dile kolay 68 yıldır istikrarla, başarıyla ve her geçen yıl kalite çıtasını daha fazla yükselterek düzenlenen bu önemli organizasyon için Milliyet Gazetesi’ne, önemli desteklerinden dolayı Gillette’e, değerli jüri üyelerine, oylarıyla katkıda bulunan spor severlere; bu ülkenin gençleri, sporcuları ve spor camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda salona baktığımda bu ülkenin bir ferdi olarak, bu ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim.

Bu akşam burada sadece sportif başarıları değil aynı zamanda “örnek sporcu ve spor insanı”kavramını da ödüllendiriyoruz. Türk sporu büyüyor. Hedeflerimiz büyüyor. Branş çeşitliliğimiz artıyor. İşte Tokyo’da hem Olimpiyatlarda hem Paralimpik Oyunlarda gelen tarihi başarılar. Bu başarıya sporcularımız imza attılar. Antrenörlerimiz imza attılar. Federasyonlarımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde ve Sporcu Eğitim Merkezleri’nde emek veren çalışma arkadaşlarımız, fedakar ailelerimiz imza attılar. Bugün bu sahnede ödül almaya hak kazanmış her bir arkadaşım, sadece gayretlerinin ve başarılarının mükafatını almıyor, aynı zamanda yeni nesillere, arkasından yetişen yeni sporculara da örnek oluyor, umut oluyor, ışık oluyor. Esasında ben, gerçek ödülün bu olduğunu düşünüyorum. Türk sporunu layık olduğu seviyelere yükseltmek için alın teri döken spor basınımızın değerli emekçileriyle, federasyonlarımızla, antrenörlerimizle, amatör ve profesyonel kulüplerimizle, akademisyenlerimizle, psikoloğundan diyetisyenine, fizyoterapistinden malzemecisine kadar emek veren herkesle iftihar ediyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda daha büyük başarılarla gururlanacağız” ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu şunları söyledi:

“Bizler P&G ve Gillette ailesi olarak, sporun her zaman iyileştirici ve birleştirici gücüne sonsuz şekilde inanarak, uzun bir yola çıktık. Bu serüvende, P&G markamızın gücüyle, sürekli spor ile iç içe olmayı hedefledik. Sporu benimseyen, sporu hayatının bir parçası haline getiren herkesin, her zaman yanında olmayı kendimize bir görev edindik. Dünya’nın en uzun soluklu bu spor organizasyonunun, 7 yıldır paydaşı olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu yıl rekor bir katılımla 5 milyona yakın oy kullanıldığını belirtmek isterim. Bu oy sayısı geçen senelerin yaklaşık iki katına tekabül ediyor, tekrar tüm halkımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Geride bıraktığımız 2021 yılına dönüp baktığımızda, gurur tablolarını, emek ve azim sonucu gelen madalyaları, zaferleri, kupaları, sevinç gözyaşlarını unutmak mümkün değil. Spor ülkesi olma hedefiyle çıktığımız bu yolda 2021 yılında gelen sportif başarıların, geleceğimize büyük bir ışık tuttuğuna inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, ekiplerine ve ailelerine huzurlarınızda bir kez daha gönülden teşekkürlerimi iletiyorum.

P&G ailesi olarak, Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaşması adına uzun yıllardır sporun önemli paydaşları ile aynı yolda yürüyoruz. 2017 yılında, P&G’nin Türkiye’deki 30’uncu yılında ülkemizi Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek 30 milli sporcumuza ve annelerine desteğimizi açıkladık. 34. yılımıza denk gelen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise desteğimiz 34 sporcu ve annesini kapsadı ve bu 34 sporcunun 29’u Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etti. P&G olarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları meşalesini de şimdiden yaktık. 2022 yılının ise bizler için ayrı bir önemi var, P&G Türkiye olarak 35. senemizi kutluyoruz ve Olimpiyatlarda bu yıl 35 sporcumuzu destekleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Bunun yanı sıra P&G’nin lider erkek markası olan Gillette olarak; A Milli Takım, E-Spor ve bireysel sporcu sponsorluklarıyla birlikte, İstanbul’un üç güzide kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lisans anlaşmalarımızı sürdürüyoruz. Türk sporunun önemli bir paydaşı olarak, basketbol ve voleybol da dahil olmak üzere birçok branşta spor sponsorluklarımızı devam ettirdiğimiz ve yeni branşlarla desteğimizi sürdüreceğimizi de belirtmek istiyorum.

Her yıl güçlenerek büyüttüğümüz Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri, sosyal sorumluluk adına her sene bir iyilik hareketinin parçası oluyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm birimleri, Milliyet ailesi ve Türkiye Olimpiyat Komitesi ile birlikte bu serüvende kullandığınız her bir oyun değer kazanması için büyük çaba sarf ediyoruz. 2020 yılında atılan her bir oyu bir spor malzemesine dönüştürerek, 20 okulda 15 bin gencimizi sporla buluşturduk.”

Namık Sevik Özel Ödülü’nü veren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, “Namık Sevik isminin bizim için özel bir anlamı var. Namık Sevik, Türkiye’de spor yayıncılığını değiştiren ve dönüştüren bir isim. Bu ödül törenin 68 yıl da sürmesinde önemli bir figür. Ayrıca bu ödül töreninde son 7 yıldır bizle bu yolu yürüyen P&G ve Gillette ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz”dedi.

2021’de Sporun Enleri şu şekilde:

Gillette Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu

Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: İttifak Holding Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün

Yılın Sporcusu: Mete Gazoz

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Paralimpik – Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Futbol Milli Takımı

Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz

Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz

McDonald’s Kırmızı – Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör Kıragası

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney

Old Spice e-Spor Ödülü: Futbolist

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Dünya Etnospor Konfederasyonu

Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş

Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Spor Kulübü

AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Guidetti

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı