7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için uluslararası dallarda yarışacak filmler açıklandı

27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri ortasında Buca Belediyesi’nin himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir’de gerçekleşecek olan 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde yarışacak sinemalar şenliğin resmi sitesinde açıklandı. Yarış ve müsabaka dışı program müracaatları şenliğin resmi sitesi üzerinden 12 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri ortasında online ve fiyatsız olarak yapılmıştı. 16 Balkan ülkesinden müracaatları kabul eden şenlik ağır ilgiyle karşılandı. 106 yabancı uzun metraj sinema, 472 yabancı kısa metraj sinema, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj sinema müracaatta bulunarak, toplamda 732 sinemanın başvurusu alındı. Altı bireyden oluşan ön heyet yaptığı kıymetlendirme sonucunda 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde Sarı Şemsiye Mükafatı için Milletlerarası Uzun Metraj Sinema Yarışında 4 kısımda yarışacak (En Güzel Sinema, En Âlâ Direktör, En Güzel Bayan ve En Uygun Erkek Oyuncu) sinemaları belirledi:

#BPFF2021 SARI ŞEMSİYE

MEMLEKETLER ARASI UZUN METRAJ SİNEMA YARIŞI

(25.000 ₺)

SON RAPOR (2020)

FINAL REPORT

İstikamet. Istvan Szabo

SORUN DEĞİL (2020)

THAT’S ALL OK

İstikamet. Alessandro Riccardi

İTALYA

SANREMO (2020)

SANREMO

Taraf. Miroslav Mandic

SLOVENYA

YAŞAYAN ADAM (2020)

THE LIVING MAN

Taraf. Oleg Novkovic

SIRBİSTAN

İKİ ASLANIN VENEDİK SEYAHATİ (2020)

TWO LIONS TO VENICE

Taraf. Jonid Jorgji

ARNAVUTLUK

Ön heyetin değerlendirmesi sonucunda 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde Sarı Şemsiye Mükafatı için Milletlerarası Kısa Metraj Sinema Müsabakasında yer alacak yedi sinema belirlemiştir:

#BPFF2021 SARI ŞEMSİYE

MİLLETLERARASI KISA METRAJ SİNEMA YARIŞI

(5.000 ₺)

NEDEN DANS ETMİYORSUNUZ? (2021)

WHY DON’T YOU DANCE?

İstikamet. Isidora Ratkovic

BOSNA HERSEK

KOLAY BİR HAYAT (2021)

A SIMPLE LIFE

Taraf. Danielle Zorbas

YUNANİSTAN

HER ŞEY YERLİ YERİNDE (2020)

EVERYTHING IN IT’S RIGHT PLACE

Taraf. Nikola Stojanovic

SIRBİSTAN

YILAN (2020)

SNAKE

Taraf. Andrey Volkashin

KUZEY MAKEDONYA

OBRAD (2020)

OBRAD

Taraf. Branislav Milatovic

KARADAĞ

TIPKI ÇATI ALTINDA (2020)

UNDER THE SAME ROOF

Taraf. Simeon Tsonchev

BULGARİSTAN

ELVEDA VESNA (2020)

VESNA GOODBYE

Taraf. Sara Kern

SLOVENYA

Müsabakaların kazananları üstte belirtilen para mükafatı ve Sarı Şemsiye ödül heykelciği ile ödüllendirilecektir.

