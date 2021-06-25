7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için uluslararası dallarda yarışacak filmler açıklandı

27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri ortasında Buca Belediyesi’nin himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir’de gerçekleşecek olan 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde yarışacak sinemalar şenliğin resmi sitesinde açıklandı. Yarış ve müsabaka dışı program müracaatları şenliğin resmi sitesi üzerinden 12 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri ortasında online ve fiyatsız olarak yapılmıştı. 16 Balkan ülkesinden müracaatları kabul eden şenlik ağır ilgiyle karşılandı. 106 yabancı uzun metraj sinema, 472 yabancı kısa metraj sinema, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj sinema müracaatta bulunarak, toplamda 732 sinemanın başvurusu alındı. Altı bireyden oluşan ön heyet yaptığı kıymetlendirme sonucunda 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde Sarı Şemsiye Mükafatı için Milletlerarası Uzun Metraj Sinema Yarışında 4 kısımda yarışacak (En Güzel Sinema, En Âlâ Direktör, En Güzel Bayan ve En Uygun Erkek Oyuncu) sinemaları belirledi:
#BPFF2021 SARI ŞEMSİYE
MEMLEKETLER ARASI UZUN METRAJ SİNEMA YARIŞI
(25.000 ₺)
SON RAPOR (2020)
FINAL REPORT
İstikamet. Istvan Szabo
SORUN DEĞİL (2020)
THAT’S ALL OK
İstikamet. Alessandro Riccardi
İTALYA
SANREMO (2020)
SANREMO
Taraf. Miroslav Mandic
SLOVENYA
YAŞAYAN ADAM (2020)
THE LIVING MAN
Taraf. Oleg Novkovic
SIRBİSTAN
İKİ ASLANIN VENEDİK SEYAHATİ (2020)
TWO LIONS TO VENICE
Taraf. Jonid Jorgji
ARNAVUTLUK
Ön heyetin değerlendirmesi sonucunda 7. Balkan Panorama Sinema Festivali’nde Sarı Şemsiye Mükafatı için Milletlerarası Kısa Metraj Sinema Müsabakasında yer alacak yedi sinema belirlemiştir:
#BPFF2021 SARI ŞEMSİYE
MİLLETLERARASI KISA METRAJ SİNEMA YARIŞI
(5.000 ₺)
NEDEN DANS ETMİYORSUNUZ? (2021)
WHY DON’T YOU DANCE?
İstikamet. Isidora Ratkovic
BOSNA HERSEK
KOLAY BİR HAYAT (2021)
A SIMPLE LIFE
Taraf. Danielle Zorbas
YUNANİSTAN
HER ŞEY YERLİ YERİNDE (2020)
EVERYTHING IN IT’S RIGHT PLACE
Taraf. Nikola Stojanovic
SIRBİSTAN
YILAN (2020)
SNAKE
Taraf. Andrey Volkashin
KUZEY MAKEDONYA
OBRAD (2020)
OBRAD
Taraf. Branislav Milatovic
KARADAĞ
TIPKI ÇATI ALTINDA (2020)
UNDER THE SAME ROOF
Taraf. Simeon Tsonchev
BULGARİSTAN
ELVEDA VESNA (2020)
VESNA GOODBYE
Taraf. Sara Kern
SLOVENYA
Müsabakaların kazananları üstte belirtilen para mükafatı ve Sarı Şemsiye ödül heykelciği ile ödüllendirilecektir.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı