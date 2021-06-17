750 fidan toprakla buluştu!

Etraf Muhafaza Mecmuası ile Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde 750 adet Toros Sediri dikimi gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımlarının katıldığı fidan dikimi etkinliğinde fidanlar orman olmak için toprakla buluştu.

“Ağaç bırakabileceğimiz en hoş mirastır” niyetiyle hareket eden Etraf Müdafaa Mecmuası, Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte fidan dikim aktifliği gerçekleştirdi. TOKİ mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde 750 adet Toros Sediri toprakla buluştu. TOKİ’deki ağaçsız alana dikilen fidanlar, ileride Lüleburgazlıların gölgesinde dinlenebileceği küçük bir orman haline gelecek. Öte yandan aktiflik sonunda Etraf Müdafaa Mecmuası tarafından Lüleburgaz Belediye Lideri Dr. Murat Gerenli ismine ve Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel’e plaket verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı