8 kilogram saf altından yapılan Sultan Alp Arslan’ın miğferi İstanbul Jewelry Show’da sergilendi

Ahlatcı Kuyumculuk, 24 Mart tarihinde ziyaretçile kapılarını açan İstanbul Jewelry Show’da yerini aldı. Bu fuara özel olarak hazırlanan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun ikinci Sultanı Alp Arslan’ın 8 kilogram saf altından yapılan miğferi fuarda görücüye çıktı. Yapım aşaması 34 gün süren ve yaklaşık değeri 3.5 milyon TL olan bu özel parça, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanında önemli bir yere sahip olan Ahlatcı Kuyumculuk, altın ve değerli taş sektöründeki yenilikçi vizyonu ile deneyimlerini geleneksel işçiliğiyle harmanlıyor.

Hem iç pazarda hem de dış pazarlarda büyümeye devam eden ve 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Ahlatcı Kuyumculuk, dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’a katılarak en özel parçaları sergiledi.

İstanbul Jewelry Show’a özel hazırlanan Sultan Alp Arslan’ın miğferi, gece gündüz süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 34 günde tamamlandı. 8 kilo saf altından üretilen bu özel miğferin değeri yaklaşık 3.5 milyon TL.

“Tarihimize çok önem veriyoruz”

Fuar ziyaretçilerinin tüm ürünlere ve özellikle Sultan Alp Arslan’ın miğferine yoğun ilgi gösterildiğini belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, bu ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ahlatcı Kuyumculuk olarak tarihteki önemi olan parçaları koleksiyon olarak ürettiklerini ifade eden Ateş Ahlatcı, “Bu kapsamda ilk olarak ülkemizin en büyük simgesi olan Türk bayrağımızı altından yaptık. Çok beğenildi ve çok güzel yorumlar aldık. Türk bayrağımızla başlayan bu yolculuğumuza, yine aynı değere sahip olan ve Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişinin en büyük simgesini ifade eden Sultan Alp Arslan’ın miğferini de ekleyerek koleksiyonumuzu taçlandırdık” açıklamalarını yaptı.

Yapımı 34 gün süren miğfer için 8 kilo saf altın kullanıldı

Sultan Alp Arslan’ın, savaşlarda; düşman tarafından kullanılan kılıç, mızrak, gürz gibi savaş aletlerinden gelebilecek saldırıyı engellemek ve savurmak amaçlı kullandığı, ayrıca törenlerde ihtişamını ve gücünü belirtmek amacıyla kullandığı miğferinin oldukça özel ve anlamlı bir zırh parçası olduğunu ifade eden Ahlatcı “Sultan Alp Arslan’ın miğferinin üretim aşaması 34 gün sürdü ve gece gündüz çok yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ettik. Yapımında ise 8 kilo saf altın kullandık. Bu parçayı dünyanın en değerli fuar organizasyonlarında sergileyerek tarihimizi ve ülkemizi dünyada tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.