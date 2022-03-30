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Ana Sayfa Kültür & Sanat 30 Mart 2022 17 Görüntüleme

9-1-1, 5. sezonunun yeni bölümleriyle Nisan ayında FOXCRIME ekranlarında olmaya devam ediyor.

9-1-1, 5. sezonunun yeni bölümleriyle Nisan ayında FOXCRIME ekranlarında olmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Altın Küre ödüllü oyuncu Angela Bassett ve Peter Krause’un yer aldığı, “American Crime Story” ve “American Horror Story” gibi yapımların mimarı, Emmy ödüllü yapımcı Ryan Murphy’nin imzasını taşıyan “9-1-1”, acil çağrı ekiplerinin, hayatları pahasına zor durumdaki insanlara yardım ettikleri birbirinden ilginç vakaları ekrana taşıyor.

5. sezonun gelecek bölümlerinde, 118’in üyeleri yılbaşı arifesinde bir dizi acil durum için çağrılmaya devam ederken, bir yandan da Eddie, duygusal Christopher ile başa çıkmaya çalışıyor.Athena, Bobby ve 118 üyelerinin, saatte 55 milin altına düşerse patlayacak olan bir boru bombasıyla donatılmış “hız” kamyonetinde mahsur kalan bir aileyi kurtarmak için zamanla yarıştığı serinin nefes kesen yeni bölümlerinde Eddie yeni işine zorlu bir geçiş yaparken Buck içgüdülerine uyarak bir ilişki kararı veriyor.

Heyecan ve gerilimin her saniye arttığı, ekranların en sevilen dizilerinden “9-1-1”, yeni bölümleriyle Nisan ayı boyunca her cuma akşamı saat 20.30’da Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneğiyle FOXCRIME ekranlarında.

Dünyanın en iyi suç ve polisiye dizilerinin adresi FOXCRIME; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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