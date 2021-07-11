95. Gazi koşusu canlı yayınla D-smart’ta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927’den beri aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, 26 Haziran Cumartesi 17.15’te D-Smart’tan canlı yayınlanacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’na 21’i erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı katılacak. Geçtiğimiz yıl Call To Victory isimli safkanla kazanarak üst üste 6. Gazi zaferine imza atan ve kırılması güç bir rekorun sahibi olan Ahmet Çelik, bu sene de Burgas isimli safkanla en argümanlı isimlerden biri olarak gösterilirken, Real Runner isimli safkanla start alacak Gökhan Kocakaya otoriteler tarafından yarışın favorilerinden biri olarak isimlendiriliyor. 95. Gazi Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu üzere pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak koşulurken, yarışın heyecanı 26 Haziran Cumartesi 17.15’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı