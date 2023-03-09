A Milli Erkek'ler hentbolda Lüksemburg'u 30-29 yendi

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg’u 30-29 mağlup etti.

ANKARA (İGFA) – Lüksemburg’da Ulusal D’coque Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Takımı 14-10 önde kapadı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında son saniyede gol bulan A Milli Takımımız karşılaşmayı kazanarak gruptaki ilk puanlarını kazandı.

Karşılaşmaya her iki takım da depremde hayatını kaybedenleri anmak için siyah kol bandı takarak çıkarken, karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve ilk A Milli Takım oyuncularından Metin Muhacir anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maç sonrası değerlendirmede bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, “Deplasmanda uzun zaman sonra kazanmak bizim adımıza güzeldi. Çok zor bir maç oynadık. Maçın belirli bölümlerinde istediklerimizi yaptık. Ama belirli bölümlerinde yapamadık. Yapamadığımız kısım ise can yakan dakikalar oldu. Yine de kazanmayı başardık. Oyun anlamında, mental anlamında gelişmemiz gereken çok daha uzun bir yol var önümüzde. Hatalarımızı daha aza indirip, maç ritmimizi daha da yukarı çekmemiz gerekiyor. Daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bu galibiyet önce Cemalimize, daha sonra ülkemizde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza armağan olsun” diye konuştu.

A MİLLİ TAKIM, 12 MART’TA KONYA’DA LÜKSEMBURG’U AĞIRLAYACAK

A Milli Takımı gruptaki 4. maçını 12 Mart Pazar günü Konya’da yine Lüksemburg ile oynayacak.

Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nda 12 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak : İGFA