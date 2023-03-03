A Milli Kadın Hentbolcular Kuzey Makedonya'yı yendi

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara’da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Kuzey Makedonya A Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yaptı.

ANKARA (İGFA) – Ankara THF Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde kapatan A Milli Takımı, maçı da 25-24’lük skorla kazandı.

Karşılaşma maçı öncesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden milli oyuncumuz Cemal Kütahya, evladımız Çınar Kütahya, Metin Muhacir ve vatandaşlarımız için saygı duruşu yapıldı. Milli Takım THF Spor Kompleksi’nde 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Kuzey Makedonya ile bir maç daha yapacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda 7 Nisan Cuma günü saat 18.00’de ise 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan’ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sportski Centar Vozdovac’ta oynanacak.

Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023’te Danimarka, Norveç ve İsveç’in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Merve Durdu (Kastamonu B.), Yaren Berfe Göker (Kastamonu B.), Kevser Bektaş (Aksaray GSK)

Sol Kanat: Sude Çiftci (Bursa B.B.), Zeliha Puls (Hypo Niederösterreich / Avusturya), Tuana Akman (Totemcard Adasokağı)

Sağ Kanat: Nurşah Sancak (Kastamonu B.), Emine Gökdemir (Kastamonu B.), Merve Özkaşıkçı (Ankara Yenimahalle B.)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu B.), Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie / Romanya), Sinem Vatan (Üsküdar B.)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Ankara Yenimahalle B.), Betül Karaaslan (Ankara Yenimahalle B.), Arife Özdemir (Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Kristianstad HK / İsveç), Sevda Nur Özkan (Ankara Yenimahalle B.)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu B.), Buket Mutlu (Armada Praxis Yalıkavak Spor), Meryem Erdoğan (Üsküdar B.)

Teknik Kadro: Costıca Buceschi (Başantrenör), Hakan Dinler (Antrenör), Can Arıcı (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performan Antrenörü) , Abdullah Sinan Akoğlu (Fizyoterapist), Mehmet Korkmaz (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

Kaynak : İGFA