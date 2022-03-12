A Takımı karla mücadelede yoğun mesai harcıyor

Kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla giren A Takımı ekipleri, yoğun kar yağışında kırsal mahallelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet veren A Takımı ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürerek, karla mücadele eden Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekiplere destek veriyor.

KÖY YOLLARI, ACİL SERVİS VE CAMİ GİRİŞLERİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, kentte ve kırsalda vatandaşların, yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle 24 saat boyunca mücadele ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kış mevsimine envanterine kattığı güçlü araç ve ekipmanlarla giren A Takımı, araç parkında bulunan küreme ve tuzlama araçlarıyla karla mücadeleye destek veriyor.

KAR BIÇAKLI TRAKTÖRLER

Özellikle, kar küreme bıçağı takılan traktörler, manevra kabiliyetleriyle kırsal mahallelerde küreme ve yol açma çalışmalarında etkin rol oynuyor. Ekipler, kırsal bölgelerde araçlarıyla karda mahsur kalan vatandaşlara kısa sürede ulaşarak kurtarıyor. Ekipler, kırsalda sokak hayvanlarına kuru mama desteği de veriyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli’nin kırsal kesimlerindeki yolları açık tutmak için sürekli küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl genelindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyen ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Gece boyunca vatandaşların kardan etkilenmemesi için çalışan A Takımı ekipleri, ayrıca halkın ortak kullanım alanı olan merdivenlerde oluşan karların da temizliğini gerçekleştiriyor. Araç ve ekipmanlarıyla 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler ve ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşlar, karla mücadelede yoğun mesai harcayan A Takımı ekiplerine teşekkür ediyor.