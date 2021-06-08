A101, Haziran ayına birbirinden kaliteli teknolojik ürünlerle merhaba diyor!

10.001 marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, cep telefonundan, araç aksesuarlarına ve küçük konut aletlerine kadar pek çok farklı teknolojik eseri müşterileri ile buluşturuyor

KAÇIRILMAYACAK TELEVİZYONLAR A101 MARKETLERİNDE…

4K Ultra HD imaj kalitesiyle dikkat çeken TOSHIBA 58UL2063DT 58” Ultra HD Smart LED TV, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-Fi ve bluetooth özellikleriyle Youtube, Netflix, Prime Görüntü uygulamalarına kolay erişim sağlayan televizyon konutta geçirilen vakitleri daha keyifli hale getiriyor. Bu olağanüstü eser 3 yıl Vestel Garantisi ve 4.499 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

4 çekirdekli işlemcisiyle ONVO OV42250 42” Full HD Android Smart LED TV, dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi yanında dâhili Wi-Fi özelliğiyle internet erişimi de sağlayan televizyonun 1 GB RAM ve 8 GB dâhili hafızası bulunuyor. Bu kaçırılmayacak televizyon 2 yıl Mehmet Atmaca Elektronik garantisiyle yalnızca 2.199 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıların beğenisine sunuluyor.

Bir başka kaliteli televizyon seçeneği ise dâhili HD uydu alıcılı HI-LEVEL 32HL555 32” Uydu Alıcılı LED TV. 1 adet Scart, 1 adet HDMI ve 1 adet USB çıkışı bulunan eser, 2 yıl Vestel Garantisi ve 1.399 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

HAFTANIN BEYAZ EŞYALARI NELER?

7 kg yıkama kapasitesine sahip SEG SCM 7101 / CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 15 farklı programı ile kıyafetleri basitçe temizlemeye yardımcı oluyor. 15 dakika süratli yıkama, ön yıkama seçeneği ve vakit erteleme üzere birçok özelliğinin yanında fiyatsız teslimat ve heyetim kolaylığı sunan eser, 2 yıl Vestel garantisiyle yalnızca 1.599 TL’den A101 marketlerinde.

Her yerde kullanıma uygun FLAVEL FLV 1090 Ofis Tipi Buzdolabı ise tüm A101 marketlerinde alıcıları ile buluşmayı bekliyor. 73 L soğutucu ve 12 L dondurucu olarak toplamda 85 L hacme sahip eser; sebzelik kısmı, gövde içi sıcaklık ayarı özellikleriyle hayli kullanışlı ve pratik. Değiştirilebilir kapı tarafı ile her yere yerleştirilebilen buzdolabı, 2 yıl garantisiyle yalnızca 849 TL.

Bir öbür cazip fiyatlı beyaz eşya ise 65 L sıcak su kapasitesiyle dikkat çeken, mekanik denetime ve 2000 W motor gücüne sahip SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L, 749 TL uygun fiyatıyla 3 Haziran’dan itibaren tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

BMB TECHNOLOGY RO-10+Alkalin+Detox Su Arıtma Aygıtı bu haftaöne çıkan eserler ortasında yerini alıyor. Toplam 7 filtresi bulunan aygıt, yüksek pH düzeyinde su üreterek 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su tüketimine imkan sağlıyor. Tezgâh altında asgarî yer kaplayan su arıtma aygıtı 6-12 ay filtre ömrüyle ve yalnızca 679 TL uygun fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

BU HAFTA TEKNOLOJİ REYONUNDA CEP TELEFONU DA VAR…

REEDER P13 Blue Cep Telefonubu haftanınfiyat/performans eseri olarak A101 müşterileriyle buluşmayı bekliyor. Bu cazip eser, 6.1″ ekranı, 3 GB RAM’i, 128 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dâhili hafızasının yanında 4080 mAh pil gücü ile uzun mühlet kullanılabilirken, 5 MP ön, 8 MP art kamerası ile de hoş anılar biriktirmeye imkan sağlıyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu sayesinde güvenliği de üst düzeye çıkaran bu olağanüstü eser, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL uygun fiyatıyla 3 Haziran haftası tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

ÇEŞİTLİ ARAÇ AKSESUARLARI BU HAFTA A101’DE…

Müzik dinleyerek keyifli sürüş tecrübesi sunan PIRANHA 7735 Oto Teyp, 129,95 TL uygun fiyatıyla A101 marketlerinde yerini alıyor. Kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken bu eserin, 18 kanallı FM radyo seçeneği, USB ve SD kart girişi, bluetooth irtibat özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garantisi de bulunuyor.

150 psi basınç ile 30 L hava akışı sağlayan PIRANHA Dijital Hava Kompresörü, 12 V motor gücü, dijital göstergesi ve led ışığı sayesinde 3 farklı başlığı ile bisiklet tekerleği, top ya da şişme yatak üzere gereçleri şişirmek hayli kolay. 2 yıl garantisi bulunan bu mükemmel eser yalnızca 119, 95 TL fiyatıyla satışta.

100 psi basıncı,DC 12 volt gücü ve 3 farklı başlığı bulunan PIRANHA Metal Gövdeli Hava Kompresörü de bir öteki seçecek olarak alıcıların beğenisine sunuluyor. Kompresör ile bisiklet tekerleği, top, yatak üzere farklı malzemeleri şişirmek mümkün. 2 yıl garantisi bulunan eser 99,95 TL fiyatı ile satışa çıkıyor.

Tüm araç lastiklerinin (araba, traktör, iş makinesi, kamyon, otobüs, motosiklet, bisiklet vs.) hava basınç ölçümünü yapan MICHELIN MC12291 Dijital Lastik Basınç Ölçer, psi, bar, kg/cm² ve kPa cinsinden ölçüm yapabiliyor. 99 psi (6.80BAR) basınç pahasına kadar ölçüm yapabilen aygıt, her marka araç ve lastik modeline uyabiliyor. Düşük güç tüketimi ve uzun mühlet kullanım imkânı sunan, kullanılmadığında otomatik kapanma özelliği, anahtarlık olarak kullanabilmek için temas aparatı ile hayat kurtaran eser 2 yıl garantisiyle yalnızca 99,95 TL.

Müşterilerin beğenisine çıkan bir başka eser ise PIRANHA Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası. Yalnızca 99,95 TL fiyatı ile satışa sunulan kameranın G-Sensörü, muhtemel bir kaza anında ses kaydedebilme ve gece görüşü özellikleri bulunuyor.

Aracının paklığına ehemmiyet verenler için kolay kullanımı ve cazip fiyatı ile göze çarpan PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi, yıkanabilir HEPA filtresi, 0,4 L toz haznesi, DC 12 V, 60 W güç kapasitesi ve 2 yıl garantisi ile yalnızca 59,95 TL.

Sıcak yaz aylarında aracın içinde serinlemek PIRANHA Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör sayesinde mümkün. 12 V motor gücü, 4 İnç genişliğinde 2 farklı sürat kademesi bulunan eser 360 derece ayarlanabiliyor. Yalnızca 69,95 TL uygun fiyatıyla da dikkat çeken vantilatör, 3 Haziran itibariyle tüm A101 marketlerinde.

Araç içinde serinlemeye imkân sunan cazip fiyatlı başka bir eser ise PIRANHA Araç İçi Soğutucu Vantilatör… 12 V motor gücü, 360 derece dönebilen başlığı ve vantuzlu ayakları sayesinde istenilen yere yapıştırılan hayli portatif bu eser 39,95 TL fiyatıyla A101’lerde yerini alıyor.

Otomobil kullanırken müzik dinlemeyi sevenler ve inançla telefonla konuşmak isteyenler için PIRANHA Bluetooth Kulaklık 24,95 TL uygun fiyatı ve 2 yıl garantisiyle tüm A101 markerlerinde satışa çıkıyor.

Araç kullanırken itimatla sürüşün keyfinin çıkarılacağı bir öteki eser ise PIRANHA Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Aygıtı Ve Telefon Tutucu. 10W gücü bulunan eser, otomatik sensörü sayesinde kolay eşleşmeyi sağlarken 360 derece dönebilen başlığı sayesinde telefon kullanımını da epey kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisi bulunan aygıt yalnızca 54,95 TL fiyattan tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI KÜÇÜK KONUT ALETLERİ A101 MARKETLERİNDE…

3 Haziran’dan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkan mutfak aletlerinden biri ARZUM AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın. 1300 W motor gücü, 35 L fırın iç kapasitesi, eşit pişirmeyi sağlayan alt ve üst ısıtıcı rezistansı ile yemek yapmayı keyifli hale getiren midi fırın; kare, yuvarlak emaye kaplı fırın tepsileri ve ızgara teli ile yalnızca 399 TL’ye satılıyor ve 3 yıl garanti sunuyor.

Çay tiryakilerini unutmayan A101, SUNNY Lateafe Çay Makinesi ile yüzleri güldürüyor. 1600 W motor gücü, 1,7 L su ısıtıcısı, 0,7 L cam demliği ile keyifli çay saatleri sunan bu olağanüstü eserin çıkarılabilir paslanmaz çelik çay filtresi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ve sıcak tutma işlevi da mevcut. Hem A101 marketlerinden hem de a101.com.tr’den satın alınabilen çay makinesi 2 yıl garantisiyle yalnızca 179 TL.

SCHAFER Keyf-i Kahve Çelik Elektrikli Cezve, kahve severler için kaçırılmayacak küçük konut aletlerinden biri. 800 W ısıtma gücü,3-4 fincan kapasiteli 300 ml pişirme haznesi, kablosuz kullanım kolaylığı, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile epey kullanışlı olan eser 2 yıl Schafer Türkiye garantisiyle 129 TL’den satışa sunuluyor.

Ütü yapmayı keyifli hale getiren KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 2000 W motor gücü, 240 ml su haznesi, 33 g buhar püskürtme, dikey buhar, sprey işlevi ve farklı renk seçenekleri ile öne çıkan eser 2 yıl garantisiyle yalnızca 119 TL.

KING Nova K942 Çubuk Blender ise, 700 W motoru, ısıya güçlü paslanmaz çelik blender ucu ve 2 farklı sürat ayarıyla mesken hanımlarının mutfaktaki yardımcısı. 4 yıl garantisi bulunan Blender yalnızca 99,95 TL fiyatı ile bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor.

Her konutun olmazsa olmazı SCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi 2000 W motor gücü, 2 kademeli sürat ayarı, soğuk hava üfleme butonu, çıkarılabilir hava yönlendirici başlığı ve difüzör başlığı ile bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. 95 TL fiyatı ile dikkat çeken eserin 2 yıl garantisi de bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı