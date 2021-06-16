ABD ile görüşmenin ardından Babacan’dan ilk açıklama “Dün ‘Ey Amerika’ deyip bugün ‘En Amerikancı biziz’ yarışına girerek itibarı sağlayamazsınız”

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Ardahan’da partisinin 1. Olağan Posof İlçe Kongresinde konuştu. Babacan’ın gündeminde dış siyaset vardı. Babacan dış siyasette yalnızlığın kıymetinin beş para etmediğini vurguladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayali bir dış düşman üretmek uğruna Türkiye’nin dış ilgilerine büyük ziyan verdiğini’ söyledi. Babacan şu tabirleri kullandı:

Görüşme öncesi ‘Erdoğan, Irak’ta savaşa girmek istedi’ haberi

“Daha dün Ey Amerika diyenler, bugün en Amerikancı biziz yarışına girdi. Şaşkınlıkla izliyoruz. Ülkemin cumhurbaşkanı ABD Lideriyle 48 dakika görüşecek diye kaç hafta öncesinden davul çalmaya başladı yandaş medya. Bizleri de kapsayan haber yapmışlar, Amerikancılıkla övünüyorlar. Dünkü görüşme öncesinde ‘Biz daima sizi savunduk’ diye ileti gönderiyorlar. ‘Erdoğan 1 Mart tezkeresinde Amerika’dan yanaydı. Irak savaşına ABD’yle birlikte girmek isteyen Erdoğan’dı’ diye haber yapıyorlar. ‘Ortamı ısıtabilir miyiz’ haberi.”

’12 dakika için aylardır bekliyor’

“48 dakika ne demek? Çevirili bir görüşme. O tıp binlerce görüşme yaptım, ardıl çeviri varsa 24 dakika. 24 dakikada yarı yarıya konuşsanız 12 dakika siz konuşmuşsunuzdur, 12 dakika da karşısı. ‘NATO’nun toplantı salonunun yanındaki küçük bir odada görüşebileceğiz’ diye çok sevindiler, sıkıntılarını kaba hesapla 12 dakikada ne kadar anlatabildilerse anlatabildiler. O kadar. Şu hale bakın. 12 dakika yüz yüze kederini anlatabilmek için aylardır bekliyor ülkemin cumhurbaşkanı. Bu ülke buna layık değil, olmaz bu türlü bir şey.”

Obama birinci Türkiye’ye geldiğinde biz, Biden 5 ay bekletince siz

Babacan kendi Dışişleri Bakanlığı devrinde ABD Başkanlığına seçilen Obama’nın birinci kıtalararası seyahatini Türkiye’ye yapmasını da hatırlattı.

“Zemini hazırladık, Obama ‘Türkiye’yle birlikte neler yapabilirim’ diye konuşmak için geldi. Sayın Erdoğan; ABD liderinin birinci kıtalararası ziyaretini yaptığı Türkiye’de siz de vardınız, bizler de vardık. Seçilen lider sizi 5 ay telefon kuyruğunda bekletiyor, siz oradasınız. Demek ki muvaffakiyetin kaynağı düzgün takımlar. Sorun tam da bu. Her şeyi kendinizin yaptığınızı düşündüğünüz, dünyanın kendi etrafınızda döndüğünü zannettiğiniz için ülke bu hale geldi. Sözünüzün bir değeri olsun ki sizi birileri dinlesin. Bir gün ‘Ey Amerika’, sonraki gün ‘En Amerikancı biziz’ diyerek prestiji sağlayamazsınız.”

‘S400 dedikoduları bile ulusal onurumuzu yaralıyor’

“Dedikodulardan birisi ne? ‘İncirlik Hava Üssü’ne koysak da bari siz orada izleseniz’. ‘Vallahi billahi kapağını açmayacağız’ demeye getiriyorlar. Ülkenin düştüğü duruma bakın. Bir diğer dedikodu, ‘Bunları öteki ülkeye satıp kurtulsak mı’. Hangisi gerçek bilemeyiz. Bu dedikoduların hakikat olma ihtimali bile ulusal onurumuzu yaralayan gelişmeler. Kelamına güvenmiyor, ‘Bari İncirlik’te tut da gözünün önünde olsun’ diyorsun. O vakit 2,5 milyar doları niçin verdin? Vergilerden toplanan parayı niçin heba ediyorsun?”

‘Sahibi olduğumuz uçakları ABD’den getirtemediler’

“S400 arbedesi yüzünden F35 savaş uçaklarını da alamıyor. Bizim devirde projeyi başlatan birinci dört ülkedendik. Binlerce kesim yüksek teknoloji üretimi Türkiye’de yapılıp gönderilecekti ve montajı yapılacaktı. İleriki etaplarda burada üretimi dahi kelam konusuydu. Parasını verdiğimiz uçakları getirtemedi bunlar. Parayı verdik, teknoloji ortağı olduk, uçağın tapusunu aldık, sahibi olduğumuz uçakları ABD’den kaldırıp ülkemize getiremedik. Hamasetle, arbedeyle iş yürümez.”

‘ABD seçimlerinde Trump’a dayanak verdi’

Babacan kürsüde Erdoğan’ın “Ey Amerika, ey Trump” sözlerini de izletti. Babacan kelamlarına şöyle devam etti:

“Bir ey nidası da son Amerika seçimlerinde dayanak verdiği adaya atıyor, ey Trump diyor. Hükûmet, kendi denetim ettiği medyayla son Amerika seçimlerinde Trump’a açık takviye verdi. Biden kazandı. Hesapsızlığa bakın. Türkiye, öbür ülkelerin iç siyasetinde taraf olmazdı.”

‘Komşumuzun değişme ihtimali varken barış için müdahale ettik’

“2008’de Gürcistan Rusya ile savaşa girdiğinde Dışişleri Bakanıydım. Rus orduları Tiflis’e 20 kilometre uzaklığa kadar yaklaşmıştı. Baktık ki komşumuzun değişme ihtimali var. Sayın Erdoğan’ı aradım. ‘Acil Moskova’ya ve Tiflis’e gitmemiz gerekiyor ki bir an evvel ortalarını bulalım. Aksi halde bu gidiş Türkiye için güzel değil’ dedim. Akşam Moskova’da, sonraki sabah Tiflis’teydik. Süratli bir diplomasi ve barıştırdık. O gün bugündür Rusya ile Gürcistan ortasındaki ilgiler daha sakin. Taraf olmadık. Tarafsız bir halde barış için müdahale ettik.”

‘Türkiye barışın temsilcisi olmalı’

“Bizim devrimizde Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Merkezini İstanbul’a taşımayı planladı. ‘Küsenleri barıştırıyorsunuz, hengame edenleri ayırıyorsunuz, savaşı durdurabiliyorsunuz’ dediler. O projeden vazgeçtiler. ‘Türkiye değişti. Bırakın arabuluculuğu, bunlar arbedenin tarafı, sorunun modülü oldu’ dediler. Türkiye’nin kesinlikle sağduyunun sesi, barışın temsilcisi olması gerekiyor.”

‘Hamdolsun hakkın yanında olmanın gücüne sahibiz’

“Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu yola baş koyduk. Dürüstlerin, hukuku önceleyenlerin, dosdoğru olanlar birebir vakitte çok hamasetli olduğunda meseleleri çözersiniz. Yanlışsız olmanın, doğruları savunmanın, hakkın yanında olmanın gücüne sahibiz hamdolsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı