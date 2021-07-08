Abdi İbrahim Otsuka, çalışanlarına “Öyle Söyleme!” eğitimi verdi

Abdi İbrahim Otsuka (AİO), ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylere yönelik lisanda damgalama konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Öyle Söyleme!” hareketi konusunda Abdi İbrahim çalışanlarına eğitim verdi. Abdi İbrahim Online Eğitim Platformuüzerinden verilen eğitimlerde binin üzerinde çalışana ulaşıldı.

ABDİ İbrahim Otsuka lisanda damgalamayı önlemeye yönelik “Öyle Söyleme!” hareketine Abdi İbrahim çalışanlarına eğitim vererek dahil etti. Abdi İbrahim Online Eğitim Platformu üzerinden gerçekleştirilen çalışmada binin üzerinde çalışana ulaşıldı.

Abdi İbrahim Otsuka Kıdemli Medikal Müdürü Dr. Hasan Akalın liderliğinde, psikiyatri uzmanları ve hasta dernekleri liderleri tarafından dijital platform üzerinden verilen eğitimlerde, ruhsal hastalıklarda damgalama, damgalamanın tarihçesi, lisanda damgalama ve “Öyle Söyleme!” hareketinin gayeleri anlatıldı.

Abdi İbrahim Otsuka Küme Müdürü Zeynep Alptekin Basa, lisanda damgalama konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle Abdi İbrahim çalışanlarına da eğitim verdiklerini belirterek husus hakkında şunları söyledi: “Şizofreni hastaları ve aileleri, hastalıktan fazla damgalamadan ziyan görüyor. Günlük hayatta kullanılan lisanda ruhsal hastalık yaşayan insanları rencide edici ve ayrıştırıcı pek çok tabir ve telaffuz kullanılabiliyor. Kullandığımız her bir söz bir oburunun canının yanmasına sebebiyet verebilir. Hastalığa ve hastalara yönelik tavırların, yanlış inanışların ve önyargıların değişmesi toplumun eğitilmesiyle mümkündür. Damgalama ile uğraşta; kişilerarası, toplumsal, endüstriyel, yönetimsel, hükümet siyasetlerini da içine alan bir tedbir uygulaması ile gerçekleştirilmelidir. Kullanılan lisanın ve tabir biçimlerinin de damgalamada değer taşıdığı göz önünde bulundurularak, bu alanda yapılacak çalışmaların ve teşebbüslerin damgalamayı azaltmada katkı sağlayacağından eminiz.”

Toplumsal damgalanma korkusu

Avrupa Birliği’nin ruhsal hastalıklarla ilgili gerçekleştirdiği en son araştırmaya nazaran her dört bireyden biri ruhsal yardıma muhtaçlık duyuyor. Fakat uzmanlar, damgalanma nedeniyle ruhsal hastalıkların tedavisinde ekseriyetle gecikme ve aksama yaşandığına dikkat çekiyor. Toplum tarafından dışlanacakları endişesiyle tedavilerini aksatan psikiyatri hastaları ise fonksiyon kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor.

AİO’nun 2019 yılında yaptırdığı “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Seviyesi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık” araştırmasına nazaran; şizofreni toplumda bilinirliği yüksek bir hastalık olmasına karşın, halk ortasında negatif bir algıya sahip.

Araştırmaya nazaran toplumun dörtte biri şizofreni hastalarının hiçbir vakit iyileşmeyeceğini ve çalışamayacağını, beşte biri ise hastane dışı ortamda yaşayamayacağını düşünüyor. Bu sonuç, çağdaş tıp ve bilimsel anlayış ile toplumu oluşturan bireyler ortasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Araştırmaya nazaran toplumu oluşturan bireyler, şizofreni hastalarına yakın olmak istemiyor. Durum bu türlü olunca şizofreni hastasının yalnızlığı, toplumun duyarsızlığı ya da kayıtsızlığı ile daha da derinleşiyor.

AİO tarafından lisanda damgalamayı bitirmeye yönelik başlatılan “Öyle Söyleme!” hareketi, öncelikle herkesi kendi niyet ve kelamlarında bir davranış değişikliği başlatmaya davet yapıyor. Günlük lisanda ruhsal hastalıklara olumsuz mana yükleyen damgalayıcı telaffuzlardan uzak durmaya, bu tip telaffuzların farkında olmaya davet ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı