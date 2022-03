Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu’na ABD’den Platin Ödül

İlaç sektöründe 110 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’yla önemli bir uluslararası ödül kazandı. “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” başlıklı 5. Sürdürülebilirlik Raporu, dünyanın en yaratıcı fikir ve projelerinin değerlendirildiği Muse Creative Awards 2022’de, Yıllık Rapor kategorisinde en büyük ödül olan Platinum (Platin) Ödül’e layık görüldü.

BÜYÜK önem verdiği sürdürülebilirlik çalışmaları Abdi İbrahim’e prestijli ödüller kazandırmaya devam ediyor. Abdi İbrahim’in dünyaya, topluma, ekonomiye ve ilaç sektörüne katkıları ile hedeflerini açıkladığı, 2019-2020 dönemini kapsayan 5. Sürdürülebilirlik Raporu, dünyanın en prestijli yaratıcılık ödülleri arasında yer alan Muse Creative Awards 2022’de Yıllık Rapor kategorisinde en büyük ödül olan Platinum (Platin) Ödül’e layık görüldü.

International Awards Associates (IAA) tarafından 2015 yılından bu yana düzenlenen MUSE Creative Awards’ta bu yıl, dünyanın her yerinden 6 binin üzerinde proje yarıştı. 40’a yakın bağımsız profesyonelden oluşan uluslararası jüri; yaratıcılık, konsept, içerik, görsel, tasarım, yenilik, işlevsellik, etki ve unutulmazlık gibi kriterlere göre projeleri değerlendirdi.

Abdi İbrahim’in 110 yıldır devam eden yolculuğunda her alanda sürdürülebilirliği ön planda tutarak geleceği iyileştirmeye devam ettiğini dile getiren Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, böylesine önemli bir uluslararası ödülü kazanmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu: “Abdi İbrahim olarak attığımız her adımda sürdürülebilirliği odağımızda tutuyor, değer zincirimizin her halkasına entegre etmeye odaklanıyoruz. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan ve Yönetim Kurulu seviyesinde takip edilen sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, ESG bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Her alanda ilaç sektörüne öncülük ederken, hayatlarına dokunduğumuz insanlara, daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını açmayı hedefliyoruz. HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimizin vizyonuna uygun olarak tüm paydaşlarımız, ülkemiz ve dünyamız için artı değer yaratmanın ve 2030 yılında karbon nötr şirket olma hedefine emin adımlarla yürümenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzun uluslararası bir ödül kazanması bizler için büyük motivasyon, mutluluk ve gurur kaynağı.”

Estetik değeri yüksek, bütünsel ve fonksiyonel bir rapor

Abdi İbrahim’in; GRI standartları, Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yanı sıra paydaşlarının katılımıyla yaptığı Önceliklendirme Analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) gibi sürdürülebilirlik çalışmaları ışığında içeriği kurgulanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun tasarımı için “geçmiş” ve “gelecek” başlıkları altında dokuz stratejik tema belirlendi. “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” mesajı, bu dokuz temayı konu alan kolajlarla görselleştirildi. Abdi İbrahim’in geçmişine, bugününe ve gelecek vizyonuna ait görsel referanslarda geçmişten izler taşıyan kolajlar, bugünün dijital dünyasının görsel dili ile çerçevelendi. “Editoryal” tarafından hazırlanan raporun, kapağında ve seperatörlerinde yer alan illüstrasyonlar, ünlü kolaj sanatçısı “Selman Hoşgör” tarafından tasarlandı. Raporda yer alan Abdi İbrahim’in tesislerine ve genel merkezine ait fotoğraflar ise ünlü mimari fotoğrafçı “Cemal Emden” tarafından çekildi.

Abdi İbrahim’in 2019-2020 yıllarına ait kurumsal, çevresel, sosyal ve yönetsel alanlarda yürüttüğü sistematik ve kapsamlı projeler, sergilediği performans ve hedeflerin şeffaf bir şekilde aktarıldığı Rapor; dijital dünyaya uyumlu, yatay formatta, kullanıcı dostu ve interaktif özellikler taşıyor. Kurumsal videolar, filmler ve web sayfalarına linkler, paydaş görüşleri, ikonlar ve infografiklerle zenginleştirilen Rapor; estetik değeri yüksek, bütünsel ve fonksiyonel tasarım ögeleriyle dikkat çekiyor.

GRI’ın SKA Haritalama Hizmeti’nden geçen Türkiye’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu

Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmeti’nden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda UNGC 11. İlerleme Bildirimi, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeriyor. Abdi İbrahim’in genel merkezi, Türkiye’deki üretim tesisleri ve saha iş birimlerini kapsayan kalitatif ve kantitatif verilerin yer aldığı Rapor’da, Şirket’in iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği sistematik ve kapsamlı projeler ve hedeflerle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor.

“The Journey Of Healing” NFT Koleksiyonu

Abdi İbrahim sürdürülebilirlik raporundaki Selman Hoşgör tarafından tasarlanan eserlerle NFT dünyasına giriş yaptı ve OpenSea platformunda “The Journey Of Healing” isimli koleksiyonunu oluşturarak dünya ilaç sektöründe bir ilke imza attı. Abdi İbrahim bu NFT koleksiyonundan elde edeceği geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesine aktararak kız çocuklarının eğitimlerine destek olacak. Abdi İbrahim bu adımıyla geleceğin güçlü kadınlarının yetişmesine katkı sağlayarak eğitim hakkından eşit şekilde yararlanma ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

