Aç kalarak kilo vermek mi ?

Diyet serüveni bazen düşünüldüğünden çok daha sıkıntı olabilir. Bilinçsizce yapıldığında fizikî ve ruhsal olarak sorunlar yaratabilecek diyet uzmanlar tarafından bireye özel olarak verilmesi gereken bir beslenme programıdır. Bu sebeple diyetisyeninizin size verdiği diyet programına uymalı fakat herkesin düştüğü yanlışlardan uzak durmalısınız. Pekala, nedir bu yanılgılar? Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel anlatıyor.

Uzun mühlet aç kalmak metabolizmayı yavaşlatıyor

Diyet yapanların en sık düştüğü yanılgıların başında daha süratli kilo verebilmek için yapılan aç kalma ritüelleri geliyor. Hiçbir şey yemeden uzun saatler geçirmek ve öğün atlamak sanılanın bilakis kilo verdirmez. Zira metabolizma yemek yedikten sonra alınan besinleri sindirmek için çalışmaya başlar. Öğün atladıkça metabolizma daha az çalışmaya haliyle yavaşlamaya başlar. Münasebetiyle kişi kilo vermek yerine az yemesine karşın yavaşlayan metabolizma sebebiyle kilo almaya başlar. Ek olarak uzun müddet aç kaldığından bir sonraki öğün farkında olmadan daha fazla yemek tüketir.

Su içmek diyetin en değerli kesimi

Birçok kişi su içerse bedeninin ödem toplayacağını düşünüyor. Lakin su içmek diyetin en değerli adımlarından biridir. Bilakis ödemin bedenden atılmasını kolaylaştırır. Yediğimiz besinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzimlerin çalışması bedene alınan suya bağlıdır. Sindirim enzimlerini çalıştıracak kadar su tüketilmezse hem sindirim sisteminin nizamı bozulur hem de metabolizma yavaşlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Su muhtaçlığını çay, kahve ve meşrubattan sağlamak da kusurludur. Su muhtaçlığı fakat su içerek giderilebilir.

Diyetin altın kuralı; istikrar

Son vakitlerde çok tanınan olan diyetlerin başında protein diyeti geliyor. Yalnızca protein odaklı yapılan diyetler birinci başlarda bireylere süratli kilo verdirse de uzun vadede beden için epey ziyanlıdır. Bu yüzden yalnızca bir besin kümesine odaklanan diyetlerden kaçının. Bedeninizin ne az ne çok tam olarak istikrarlı bir protein oranına gereksinimi vardır.

Karbonhidrat düşmanınız değil

Birçok kişi diyete başlar başlamaz hayatından karbonhidratı çıkarmayı seçiyor. Lakin karbonhidrat eksikliği süratli kas kaybından yorgunluğa hudut bozukluğundan ani tatlı krizlerine kadar yol açabilir. Karbonhidratlar bedenimizin temel güç kaynağıdır bilhassa beynimiz çalışmak için glikoza gereksinim duyar ve bu muhtaçlık karbonhidratlardan elde edilir.

Diyet serüveninize sabır da eşlik etsin

Diyete başladığınız günün sonunda tartıya çıkıp mucize sonuçlar bekliyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Herkes ektiği ağacın meyvelerini toplamak ister lakin bunun için beklemek ve sabırlı olmak gerektiği de unutulmamalıdır. Bu sebeple her gün tartılmamaya ihtimam gösterilmelidir. Haftada 1 kez sabah aç karnına tartıldığınızda en yanlışsız sonucu alacaksınızdır.

Bitki çayının da aşırısı ziyan

Bitki çayları beden için faydalı üzere gözükse de tüketiminde çoka kaçmak ziyanlı olabilir. Şekerli tüketildiğinde diyeti olumsuz tesirler. Bunun yanı sıra bedenden kalsiyum atımına, kemik erimesine ve bağırsak sorunlarına yol açabilir. Hasebiyle bitki çaylarında kendinize aşikâr bir kota koyun ve güçlü bir antioksidan olan yeşil çay üzere içecekleri tercih edin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı