Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) tarafından yayımlanan “Acaba Bu Nedir?”de, bir biyolog ve bir ressam, hücrelerdeki uzun seyahatin izlerini arıyor. İtalyanca aslından çevrilen kitapta, yeryüzündeki tüm hayatın ortak öyküsünü okuyoruz.

Biyolog Paola Vitale ile ressam Rossana Bossù’nun işbirliği sonucu ortaya çıkan Sanki Bu Nedir?’de, yeryüzündeki ömrün kökenine hakikat, hücrelerde uzun bir seyahate çıkıyoruz. Merak hissini her sayfada canlı tutan rengârenk çizimler eşliğinde –embriyonik gelişim, DNA araştırmaları, doğal seçilim üzere hususla ilgili bilimsel temellerin de detaylarıyla ayrıyeten ele alındığı kitapta– dünya üzerindeki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak kıssayı okuyoruz.

Kum saatinin taneleri nasıl aynıysa birbiriyle,

başta insan da o denli birebirdir yılanlarla,

kuşlarla, ördeklerle…

Sonra vakit akar,

taneler darboğazdan dökülür.

İşte lakin o vakit kuş uçar, yılan sürünür,

insan yürür…

Mükafatlar :

15. Premio Cento İllüstratör Yarışı finalisti

Dapeng Tabiat Çocuk Kitabı Mükafatı sahibi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKKINDA

Alanında öncü ve aktüel bilgiyi içeren başlıkları okura sunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), “dünyayı merak edenler için” sloganıyla, bu maksadını çocuk kitapları yayımcılığına da taşıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın yetişkinlere yönelik kitaplarında olduğu üzere, çocuk kitaplarının seçiminde ve yayına hazırlanmasında da, üstün yetenekli gençler ile bedelli öğretim görevlilerinibir ortaya getirerek bilime üniversal seviyede katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin görüşleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) bünyesinde, dünyadan ve ülkemizden çocuk edebiyatının yaratıcı müelliflerinin kaleme aldıkları nitelikli eserler, yetenekli illüstratörlerin çizimleri eşliğinde okurla buluşacak. Okumanın yanı sıra, bilgi edinmeyi interaktif hale getiren uygulamalı alıştırmaların yer aldığı, farklı dizaynlara sahip özel kitaplar da KÜ Çocuk’un yayın programında geniş bir yer tutuyor.

Bilim, etraf, sanat, etik, cinsiyet, müsamaha üzere günümüzün ve geleceğin kıymetli kavramlarının ele alındığı, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden seçilen örnek kitaplar, her yaştan çocuklara hitap ediyor.

Kitapların çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki belirleyici tesiri göz önünde tutularak, uzmanlıkları çocuk lisan gelişimi, okuma-anlama marifetleri, çocuk kitapları, sanat, tasarım ve kültürel sosyoloji olan, Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan akademik bir istişare konseyinin teklifleri doğrultusunda oluşturulan Koç Üniversitesi Yayınları Çocuk Kitapları seçkisi, ömür uzunluğu sürecek bir okuma alışkanlığının, öğrenme isteğinin ve keşif merakının birinci adımı olarak nitelendirilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı