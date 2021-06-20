AÇEV, “Babayım” kampanyası ile babaları değişime çağırıyor!

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), BM Nüfus Fonu’nun takviyesiyle gerçekleştirilen “Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Projesi” kapsamında hayata geçirdiği “Babayım” kampanyasıyla çocukların gelişiminde babaların rolüne dikkat çekiyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Babalar Günü için yürüttüğü “Babayım” kampanyasıyla çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve inançta olmaları için babaların rolüne dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) dayanağı ile gerçekleştirilen Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen kampanya ile AÇEV babalara yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Erken yaşta evliliklerin çocukların fizikî, duygusal, toplumsal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediğine işaret eden AÇEV Babalık Çalışmaları Yöneticisi Hasan Deniz, “Türkiye’de her 10 kız çocuğundan 1’i nişanlanma, evlenme, gebe kalma ya da anne olma nedenleriyle eğitim hayatını terk etmek zorunda kalıyor. Çocukların bütüncül uygunluk haline yönelik uygun ortamların yaratılması için babaları desteklemeyi ve onlarla iş birliği içinde olmayı çok önemsiyoruz. Babalar Günü’nde tüm babaları çocuklarının yanında olmaya ve onları destekleyecek inançlı ortamı yaratmaya davet ediyoruz” dedi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Babalar Günü’nde çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için babalara sesleniyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) takviyesi ile sürdürdüğü Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Vakıf, “Babayım” kampanyası ile babalık rollerinde dönüşüm sağlamayı hedefliyor.

Babalar Günü’nde çocuğunun gereksinimlerine hassas, erken yaşta evliliğin risklerini bilen ve çocuğunun geleceğine sahip çıkan babaların ehemmiyetini vurgulamak istediklerini tabir eden Babalık Çalışmaları Yöneticisi Hasan Deniz şunları söyledi:

“Türkiye’de her 10 kız çocuğundan 1’i nişanlanma, evlenme, gebe kalma ya da anne olma nedenleriyle eğitim hayatını terk etmek zorunda kalıyor. 2018’de gerçekleştirilen bir araştırmaya nazaran çocuk yaşta evlenmiş 20-24 yaş kümesindeki bayanların yüzde 54’ü birinci doğumlarını 18-19 yaşlarında, yüzde 33’ü 15-17 yaşında yapmış. İstenmeyen gebeliklerle şimdi kendisi çocuk olan bireyin annelik sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalması kalıcı sıhhat meselelerine ve ruhsal sıkıntılara yol açmanın yanı sıra, anne-çocuk mevti riskini de artırıyor. Çocukların bütüncül uygunluk haline yönelik uygun ortamların yaratılması için babaları desteklemeyi ve onlarla iş birliği içinde olmayı çok önemsiyoruz. Zira babaların çocuklarıyla geçirdikleri vakit ve kurdukları ilginin, çocukların hem zihinsel ve fizikî gelişimini hem de toplumsal ve duygusal kapasitesini etkilediğini biliyoruz. AÇEV olarak, bir babanın hayatındaki en değerli rolün babalık olduğunu savunuyoruz ve “Babayım” kampanyası ile bunun değerini vurgulamak istiyoruz. Babalar Günü’nde tüm babaları çocuklarının yanında olmaya ve onları destekleyecek inançlı ortamı yaratmaya davet ediyoruz.”

“Babayım, çocuğumu erken yaşta evlendirmem!”

1996 yılından beri 3-6 ve 7-11 yaş periyodu çocukları olan babaların eğitim almasına imkân tanıyan Baba Dayanak Programı ile bugüne kadar 60 binden fazla babaya ulaşan AÇEV, “Babayım” kampanyası ile bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında yürütülen bağlantı çalışmaları ile erken evliliklerin önlenmesi, çocukların istismardan korunması, şiddetsiz ve huzurlu bir konut ortamı sağlanması, çocukların eğitime devam etmesi üzere hususlarda babaların sorumluluklarına dikkat çekiliyor.

Erkeklerin babalık sorumluluklarıyla ilgili algısına da değinen Deniz, “Babalık Araştırması’na nazaran, Türkiye’de babaların yüzde 91’i çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğuna inanıyor; yüzde 51’i çocuklarını hiç tuvalete götürmediğini, yüzde 36’sı çocuğunun altını hiç değiştirmediğini, yüzde 35’i ise hiçbir vakit tırnaklarını kesmediğini söylüyor. Biz eğitimlerle bu algıyı değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

18 vilayette 1.250 babaya eğitim verildi

AÇEV Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Programı kapsamında 2019’dan bu yana Erkeklere Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantıları ve Toplum Bilgilendirme Seminerleri’ni düzenliyor. Ankara, Urfa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Van, Adana, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Bursa, Hatay, Mardin, Manisa, Eskişehir, Mersin, Samsun ve Diyarbakır olmak üzere 18 vilayette düzenlenen seminerlerle 1.250’ye yakın babaya ulaşıldı. Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin kişisel ve toplumsal tesirleri, hukuksal karşılıkları ve tedbire yolları konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikler hem lokal seviyede bilgi ve farkındalığın arttırılması hem de kâfi bir toplumsal iştirak modeli oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı