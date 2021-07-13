Açık hava yaz oyunları Pollyanna ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Tiyatroları, 7’den 77’ye tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşturmaya başladı. Eleanor H.Porter‘ın birebir isimli yapıtından Binnur Şerbetçioğlu‘nun uyarlayıp yönettiği Pollyanna, “perde” dedi ve “Açıkhava Yaz Oyunları” başladı.

İBB Kent Tiyatroları’nın klasikleşen “Açıkhava Yaz Oyunları,” 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Eleanor H.Porter‘ın birebir isimli yapıtından Binnur Şerbetçioğlu‘nun uyarlayıp yönettiği Pollyanna oyunu ile başladı.

Tiyatro döneminin en çok beğenilen oyunları ortasında yer alan Pollyanna, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisine eğlenceli dakikalar yaşattı. Seyircinin beğenisini kazanan oyun, ayakta alkışlandı.

Oyunun gösterimine; Kent Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Kent Tiyatroları Genel Sanat Direktörü Mehmet Ergen, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosmanoğlu ve Oytun Askeroğlu’nun yanı sıra birçok sanatçı ve gazeteci katıldı.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar evvel hayatını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle birlikte etraftaki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en değerli yapıtlarından biri olan Pollyanna, her tıp olumsuz durumda bile ”mutluluk”un yaratılabileceğini; tahlil üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter‘ın birebir isimli yapıtından Binnur Şerbetçioğlu‘nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Sevecen, Serap Doğan, Sevecen Asutay, Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz Aydın, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı