Açık Havada Anker Nebula ile Dev Ekran Deneyimi

Yazın gelmesiyle ve olağanlaşma süreciyle birlikte planlar yapılmaya başlandı. Meskenlerde geçen güç bir yılın akabinde açık havalara olan hasret had safhaya ulaştı. Tatil köyleri, kamp alanları, park-bahçe toplanmalarına olan ilgi artarken, bu anların keyfini daha ağır yaşamak mümkün. Geliştirdiği inovatif ve akıllı eserlerle hayatı kolaylaştıran Anker, Nebula çok taraflı akıllı projeksiyonlarıyla kullanıcılarına açık havada dev ekran tecrübesi yaşatıyor.

Yılın en çok beklenen vakti geldi. Bütün yılın yorgunluğunu atmayı planladığımız tatil mevsimi için pek çoğumuz planlar yapmaya başladık. Kimi deniz, kum, güneş üçlüsüne teslim olurken kimi orman ve yeşilliklerin içerisinde huzur bulmayı tercih ediyor. Fakat şu bir gerçek ki kapalı yerlerden uzaklaşmayı hedeflediğimiz yaz mevsiminde açık havaya doyacağız. Açık havada vakit geçiriyor olmamız teknolojiden ve teknolojinin getirdiği keyiften uzaklaşacağımız manasına da gelmiyor. Anker Nebula çok taraflı akıllı projeksiyonları, açık hava keyfini de farklı bir boyuta taşıyor. Bulunduğunuz açık havayı ister bir konser alanına çevirin ister sinema salonuna… Gereksiniminiz olan tek şey düz bir yer ve loş ışıklı bir ortam. Nebula projeksiyon aygıtları ortamın havasını çabucak değiştirecek. Nebula çok taraflı projeksiyon aygıtları taşınabilir özellikleri ve kompakt dizaynlarıyla istediğiniz yerde istediğiniz vakit kullanıma hazır. Bulunduğunuz yeri tek bir tuşla farklı bir ortama dönüştürmeyi başaran Nebula, farklı özellikleri ve modelleriyle her muhtaçlığa uygun bir biçimde kullanıcılarla buluşuyor.

Açık havada dev ekran keyfi

Hayatı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonlarıyla eğlenceyi istenilen her yere getiriyor. Anker Nebula ailesinin pojeksiyon aygıtları çoklu temas seçenekleri, taşınabilir özellikleri ve kompakt küçük boyutlarıyla açık havada da farklı bir tecrübenin kapılarını aralıyor. Değişen özellikleri ve işlevleriyle farklı bütçelere de hitap edebilen eserler, eğlenceyi 150 inçe kadar büyük ekranlara yansıtabiliyor. Bütün projeksiyon aygıtları çoklu temas seçeneğine sahip ve Nebula Connect uygulaması ile direkt telefon aracılığıyla denetim edilebiliyor.

Nebula ailesinin sevilen eseri Anker Nebula Apollo Taşınabilir WiFi Kablosuz Çok Taraflı Akıllı Projeksiyon Aygıtı ve Hoparlör, 854×480 çözünürlüğe ve 200 ANSI lümen parlaklık pahasına sahip. 1 adet 6 Watt’lık güce sahip hoparlörü olan projeksiyon aygıtı, 4 saatlik bir oynatma müddetiyle kullanıcılarla buluşuyor. Anker Nebula Capsule II Akıllı Küçük Portatif Çok Taraflı Akıllı Projeksiyon Aygıtı ise 1280×720 çözünürlüğe sahip. Apollo’dan farklı olarak 8 Watt’lık bir hoparlöre ve otomatik bir odaklama özelliği ile eğlenceyi dev ekranlara sığdırıyor. Anker Nebula Mars Pro II Çok İstikametli Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Cihazı’nın başka modellerden farkı ise 10 Watt gücünde 2 farklı hoparlöre sahip olması. Bunun yanı sıra 500 ANSI lümen parlaklık bedeliyle ve 150 inçlik ekran yansıtma özelliğiyle başka modellerden ayrışıyor. Nebula ailesinin en son çıkan iki eseri olan Nebula Cosmos ve Cosmos Max ise dev ekran tecrübesini farklı bir boyuta taşıyor. Nebula Cosmos Çok İstikametli Akıllı Projeksiyonu 2 adet 10 Watt gücünde hoparlöre ve 900 ANSI lümen parlıklık pahasına sahip. Dünyanın birinci 4K manzaralı 3D sesli taşınabilir sineması olan Cosmos Max Çok Taraflı Akıllı Projeksiyon Aygıtı ise 1500 ANSI lümen parlaklık bedeline ve 10 Watt gücünde 4 farklı hoparlörüyle kullanıcıların keyfini katlamayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı