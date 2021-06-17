Açık kaynak kodlu yazılım devletler ve şirketlere önemli fırsatlar sunuyor

Açık kaynak kodlu yazılımlar, ülkeler ve şirketler için dijital uçurumun kapanmasında çok kıymetli fırsatlar sunuyor. Premier DC Data Merkezi ve Yalnızca Hosting İdare Konseyi Danışmanı Sadi Abalı, Türkiye’de bu alanda yetişmiş eleman eksikliğinin giderilebilmesi için açık kaynak kodlarının geliştirilmesinde rol oynamayı sağlayacak yazılım yetkinliklerinin ve kültürünün meslek liselerinde ve üniversitelerde yaygınlaştırılmasının çok değerli olduğunu vurguluyor.

İnternetin ve bulut teknolojilerinin gelişmesi ile işletmelerin bilgiye ve uygulamalara bağımlılığının süratle artmasıyla çeşitli alanlarda yazılım gereksinimleri artıyor. Bunun sonucunda donanım yatırımlarının yerini, yazılım lisansları ve hizmetleri alıyor. Lisans fiyatlarının neredeyse yüzde 100’e varan oranda Amerikan Doları bazında olması sebebiyle şirketlerin üzerindeki lisans yükü de süratle artıyor.

Amerika ve Avrupa pazarlarında lisanslı yazılımların yerini alan ve çok geniş çapta kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlarda çok süratli artışlar gözlenirken Türkiye’de birebir suratın yakalanamadığını söyleyen Premier DC Data Merkezi ve Yalnızca Hosting İdare Heyeti Danışmanı Sadi Abalı, “Özellikle kurumsal şirketler segmentinde açık kaynak kodlu yazılımları tercih edilmiyor ve lisanslara her ay çok yüksek paralar ödeniyor. Lisanslı yazılımların ülkemizde inançlı tercih olarak görülmesinin en önemli sebebi, açık kaynak kodlu yazılımlara gereken ehemmiyetin verilmemesi ve aslında işin kolayına kaçılmasıdır. Halbuki bilhassa bankalar, sigorta şirketleri üzere kurumların ve kamunun bu alana kaynak ayırmaları, hem kendi maliyetlerini aşağıya çekmelerine hem de ülkemize bu alanda yetişmiş eleman kazandırılmasına büyük katkı sağlar” dedi.

“Üst düzeyde şeffaflık kelam konusu”

ABD, Çin, Hindistan, Avustralya ve bilhassa batıda yer alan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde devletin açık kaynağı teşvik eden bir rol üstlendiğinin, Güney Amerika, Bulgaristan üzere ülkelerin de bu alanda çok değerli kararlar aldıklarını ve kıymetli atılımlar yaptıklarını belirten Sadi Abalı, “Açık kaynak kodu tahminen de isminden kaynaklanan bir güvensizlik yaratsa da tam bilakis epey inançlıdır. İnançlı olmayanların da hangi noktalarda inançlı olmadıkları çok açık biçimde bilinir. Zira bu yazılımlarda üst düzeyde bir şeffaflık kelam bahsidir. Yazılımın geliştirilmesi bir tek şirketin ayırdığı kaynaklara ve sahip olduğu uzmanlığa bağlı olmayıp, yüzlerce geliştiricinin katkısıyla gerçekleşmekte ve güvenlik açıkları da tekrar yüzlerce hatta on binlerce kullanıcı tarafından test edilip giderilmektedir” formunda konuştu.

Açık kaynak kodlu yazılımlar servis sağlayıcı dünyasında da eşitliğin sağlanmasında kıymetli bir fırsat sunduğunu anlatan Abalı, kelamlarına şöyle devam etti: “Lisans ödemelerinde büyüklüklerini kullanarak kendilerine avantaj sağlayacak yasal ya da yasal olmayan fırsatlar yaratan ve yazılımın sahibi olan üreticiler, kontrollerini kendilerinden uzak tutabilen telekomünikasyon operatörlerine karşı data merkezlerinin rekabetçi hizmetlerini yasal yoldan sunabilmek için açık kaynak kodlu platformları tercih edebilirler. Aslında hiper ölçekli global hizmet sağlayıcılar tam olarak bunu yapıyor. Openstack, KVM, Xen üzere sanallaştırma ve idare platformlarını altyapılarında çok yaygın bir formda kullanmaya başladılar. Premier DC Bilgi Merkezi de rekabetçi ve geniş seçenekler sunan bir bilgi merkezi olma yolunda tıpkı stratejik kararı vererek lisanslı sanallaştırma platformlarıyla verdiği hizmetlerin yanı sıra açık kaynak kodlu platformlara da tıpkı derecede değer veriyor.”

“Openstack ve KVM tabanlı platformlar kurumsal pazarda yaygın”

Açık kaynak kodlu platformlarla sundukları hizmetleri bu yıl içerisinde Kubernetes ve Docker konteyner hizmetleriyle bir adım daha ileri götürmeyi amaçladıklarını söyleyen Premier DC Bilgi Merkezi İdare Şurası Lideri Caner Can, Openstack ve KVM tabanlı platformların dünyada kurumsal pazarda da çok yaygın kabul gördüğünü ve data güvenliği açısından hiçbir ek zafiyet getirmediğini belirtti.

Caner Can; Openstack KVM, Kubernetes, Docker üzere açık kaynak kodlu yazılımlara ek olarak müşterilerinden gelen MySQL, PostgreSQL üzere data tabanları için dayanak taleplerini de karşıladıklarını belirterek, WEB Hosting dünyasında yaygın kullanılan WordPress, Joomla, Drupal üzere yazılımları ve Ubuntu, Centos üzere Linux türevlerini de sağladıkları açık kaynak kodlu yazılımlar ortasında saymak gerektiğini ve Premier DC’nin stratejilerinde açık kaynak kodlu yazılımlarla kurumsal ve yüksek çalışabilirliğe sahip altyapı hizmetleri sunma gayesinin değerli bir yer tuttuğunu söyledi.

“Devlet stratejisi haline gelmeli”

Türkiye’de bu alanda yetişmiş eleman eksikliğinin giderilebilmesi için açık kaynak kod kullanma, hatta bu açık kaynak kodlarının geliştirilmesinde rol oynamayı sağlayacak yazılım yetkinliklerinin ve kültürünün meslek liselerinde ve üniversitelerde yaygınlaştırılmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Premier DC Bilgi Merkezi ve Yalnızca Hosting İdare Şurası Danışmanı Sadi Abalı, “Devletin de bu işe el atarak sanallaştırma, bilgi tabanı, CRM, yazılım geliştirme ve birçok başka alandaki yazılımların kullanılması ve açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili yetkinliklere sahip mezunlar yetişmesi için büyük bir gayret göstermesi gerekiyor. Bu da açık kaynak kodlu yazılımların acilen bir devlet stratejisi haline gelmesiyle mümkün. Aksi takdirde gelişmiş ülkeler ile ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler ortasındaki dijital uçurum süratle artmaya devam edecek, altyapı maliyetleri işletmelerin dijitalleşmesinin önündeki değerli mahzurlardan biri olarak kalıcı hale gelecek” diye ekledi.