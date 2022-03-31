Ada Göney Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü’nün sahibi oldu

Global arenada çeyrek yılı aşkın süredir kayak spora destek veren Milka, ülkemizde de kayağa verdiği desteğe dolu dizgin devam ediyor. Bu kapsamda Volkswagen Arena’da düzenlenen ve 68. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde, 4. Kez verilen Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü’nü Ada Göney aldı.

Mondelēz International Türkiye’nin yüzde 100 Alp sütü içeriğiyle kalpleri yumuşatan markası Milka, bu sene de Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayak Milli Takımları Ana Sponsorluğunu sürdürüyor. Geleceğin kayak milli takımının temellerini oluşturma misyonuyla yola çıkan Milka, elde edilen gelirin bir bölümünü federasyona ve milli takımlara aktararak Milka severleri de bu özel yolculuğun bir parçası haline getiriyor.

Yılın Kayak Sporcusu ödüllendirildi

Volkswagen Arena’da düzenlenen 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni’nde Milka, bu yıl da Yılın Kayak Sporcusunu ödüllendirdi. Ada Göney 2022 yılının Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü’nün sahibi oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde milli sporcuya ödülünü Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz takdim etti. Karagöz konuşmasında tekrar yüz yüze bir arada olmaktan ve bir kez daha Milka Yılın Kayak Sporcusu ödülünü vermekten duyduğu mutluluğu belirterek; “Ülkemizdeki kayak sporuna ve sporcularına katkıda bulunmak amacıyla dört senedir Türkiye Kayak Federasyonu’nun ve Milli takımların ana sponsorluğunu sürdürüyoruz. ‘Geleceğin Kayak Milli Takımına destek olma’ misyonuyla çıktığımız bu yolda, her yıl biraz daha köklenerek devam eden bu iş birliğinde hep birlikte kayak sporuna desteğimiz de artarak sürecek.” dedi.

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü’nü kazanan Ada Göney ise; “Bu değerli ödülü kazanmak benim için gurur verici. Umuyorum kayak sporu ülkemizde daha da gelişecek ve hep beraber büyük başarılara imza atacağız. Bu anlamda markaların verdiği bu destekler de ilgili spor dalının gelişmesi ve güçlenmesi adına çok kıymetli. Destekleri ve bize olan inancı için Milka ailesine çok teşekkür ediyorum.” diyerek ödülle ilgili duygularını paylaştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı