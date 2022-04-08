ADATA SE880 Ultra Kompakt Taşınabilir SSD Görücüye Çıktı

ADATA’nın yeni taşınabilir SSD modeli, USB 3.2 Gen 2×2 desteği sayesinde ufak boyutlarının çok ötesinde bir hız sunuyor

Dünyanın önde gelen DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri, mobil aksesuarlar, oyun ekipmanları üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni taşınabilir SSD modeli ADATA SE880’i duyurdu. Ürün USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı sayesinde 2000MB/s okuma hızına ulaşabiliyor.

USB 3.2 Gen 2×2 ile Baş Döndüren Hızlar

ADATA SE880 sahip olduğu USB 3.2 Gen 2×2 desteği sayesinde 20Gb/s aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bu da yeni SSD modelini USB 3.2 Gen 2×1 ürünlerden 2 kat, USB 3.2 Gen 1×1 ürünlerden ise 4 kat daha hızlı yapıyor. Böylelikle SE880 saniyede 2000MB okuma ve yazma hızlarına çıkabiliyor. Klasik HDD modelleriyle karşılaştırıldığında hız farkı 20 katı buluyor. Bu yüksek hızlar özellikle içerik üreticiler gibi büyük boyutlu dosyalarla çalışan kişilerin hayatını son derece kolaylaştırıyor. Yüksek transfer hızı sayesinde kullanıcılar dosyaları bilgisayarlarına taşımadan doğrudan SE880 üzerinden düzenleme imkânına sahipler.

Her Yerde Yanında, Her Cihazla Uyumlu

SE880 taşınabilir SSD’nin ufak ve hafif olmasının bir avantajı da kolaylıkla her yere götürülebilmesi. Kendisi az yer kaplasa da geniş kapasitesi sayesinde çok sayıda büyük dosyayı güvenle saklayabiliyor. Yeni nesil konsollarla da uyumlu olan ADATA SE880, hareket halinde olan oyunseverlere oyunlarını gittikleri her yerde yanlarında taşıma imkânı veriyor. Yüksek aktarım hızları sayesinde oyunları doğrudan SSD üzerinden çalıştırıp oynamak mümkün. Konsollara ek olarak Android, Windows ve MacOS uyumlu olan SE880’i Type-C bağlantısıyla hiçbir ayar yapmadan doğrudan tak-çalıştır olarak kullanmak çok kolay.