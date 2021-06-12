Adel Kalemcilik, İyi Bir Gelecek için İz Bırakmaya Devam Ediyor

Çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak hedefiyle pek çok proje gerçekleştiren Adel Kalemcilik, Yeterlilik Ağacı Ormanı Projesi ile iki yılda toplam 95 bin tohum topunu toprakla buluşturuyoruz

Türkiye’de kuşakların gelişimine eşlik eden Adel Kalemcilik, özündeki Uygunluk bedelinden beslenerek Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma maksatları içinde yer alan İklim Aksiyonu ve Nitelikli Eğitim alanlarında sürdürülebilir projeler gerçekleştiriyor. 2012 yılından bu yana nitelikli eğitim alanında projeler gerçekleştiren ve geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde 1500Kelime.com Platformu’nu hayata geçiren Adel Kalemcilik, iklim aksiyonu alanında da uzun müddettir çalışmalar yürütüyor. Gelecek kuşaklara daha güzel bir gelecek bırakmak için tabiatın korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra Güzellik Ağacı Ormanı Projesi kapsamında ülkemizi yeşillendirmeye de devam ediyor.

Birinci olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı olan 2020’de ecording iş birliği ile başlattığı Güzellik Ağacı Ormanı projesi kapsamında, çocukların geleceğine sürdürülebilir bir iz bırakma gayesiyle 80 bin ağaç için ecoDrone vasıtasıyla tohum topu atışı gerçekleştiren Adel Kalemcilik, 5 Haziran dünya Etraf Günü kapsamında 15 bin tohum topunu daha toprakla buluşturuyor. Bu yıl, Mersin’de Toroslar’a yakın bir bölgede, Toros Sediri ve Kızılçam tohum topları atışı ile ormanların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Tüm İş Süreçlerinde Sürdürülebilir Anlayış

Adel Kalemcilik, tüm operasyonlarında etraf ve tabiat dostu bir anlayış benimsiyor. Kalem üretiminde kullanılan tüm ağaç hammaddesi FSC sertifikasına sahip olup sadece endüstriyel hedefle yetiştirilmiş ağaçlardan sağlanıyor. Adel, tesirli atık idaresi siyasetleriyle geri kazanım oranlarını en üst düzeye çıkartırken asgarî ölçüde atık ortaya çıkmasını sağlıyor. Geri dönüştürülmüş yahut alternatif malzeme seçeneklerinden faydalanılarak ambalaj gereci kullanımı azaltılıyor.

Bahçe sulaması için yağmur sularını kullanan Adel, atık su arıtımında ileri teknolojilerden faydalanırken, atık su kalitesini ve ölçüsünü tertipli biçimde takip ediyor.

Kullanılan Gücün 50’si Yenilenebilir Güç Kaynaklarından Elde Ediliyor

Adel Kalemcilik, etrafa saygılı üretimi destekleyerek yıllık güç gereksiniminin yıllık 50’sini fabrikasında üretim sonucu ortaya çıkan odun talaşından karşılıyor ve daima gelişim için güç verimliliği projelerine yatırım yaparak, sera gazı ve NOx, SOx üzere öbür hava emisyonlarını da azaltmak istikametinde çalışıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı