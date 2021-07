Adese Gayrimenkul’den finansal duran varlık edinimi

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş, finansal duran varlık edinimine ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Sermayesinde beheri 1,00 TL kıymetinde 200.000 adet C Kümesi ve 1.800.000 adet D Kümesi olmak üzere toplam 2.000.000 adet hisse karşılığı %1 oranında hisseye sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerine ait olarak İttifak Holding A.Ş bağlı paydaşlığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin şirket sermayesinde sahip olduğu beheri 1,00 TL kıymetinde 4.600.000 adet C Kümesi ve 41.400.000 adet D kümesi hisselerin şirketimiz tarafından satın alınmasına, hisse periyoduna bahis Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi’nin temel mukavelesinin 8. unsuru kararı mucibince SPK lisansına sahip bağımsız değerleme firmalarına yaptırılan değerleme çalışmaları sonucu Aday Bağımsız Kontrol ve SMMM A.Ş firmasının tespit ettiği 493.812.507 TL, C&Ç Bağımsız Kontrol ve İdare Danışmanlığı A.Ş firmasının tespit ettiği 520.230.460 TL ve Bizim Menkul Kıymetler A.Ş firmasının tespit ettiği 505.859.116 TL kıymetlerinin referans alınmasına, değerleme firmaları tarafından üç farklı kıymet tespit edildiği için bu kıymetlerin aritmetik ortalaması olan 506.634.025 TL bedelinin toplam şirket pahası olarak dikkate alınmasına ve bu kıymet üzerinden hisse dönemine mevzu 4.600.000 adet C kümesi ve 41.400.000 adet D kümesi olmak üzere toplam 46.000.000 adet hissenin zaman bedeli olarak tespit edilen 116.525.826 TL bedel üzerinden uygulanacak, %20 oranında pay bölüm bedeli iskontosu sonrası bulunan 93.220.661 TL toplam pay dönem bedeli karşılığında İttifak Holding A.Ş bağlı paydaşlığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’den satın alınmasına, bölüm bedeli olan 93.220.661 TL’nin şirketimizin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş’den olan alakalı taraf finansal alacak tutarımızdan mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

