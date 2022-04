adidas Bozcaada Yarı Maratonu bu yıl sürdürülebilir bir dünya için koşulacak

adidas sponsorluğunda gerçekleştirilen adidas Bozcaada Yarı Maratonu bu yıl sürdürülebilirlik temasıyla 4 Haziran Cumartesi günü koşulacak. Gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan ada, Yarı Maraton ve 10K koşusu için Türkiye’nin dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel sporcuları ağırlayacak.

Türkiye’nin en güzel doğal koşu parkurlarından birine ev sahipliği yapan Bozcaada, adidas sponsorluğunda düzenlenen Yarı Maraton’a hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle verilen iki yıllık zorunlu aranın ardından 2022 senesinde dopdolu programıyla geri dönen adidas Bozcaada Yarı Maratonu, bu yıl sürdürülebilirlik temasıyla 4 Haziran Cumartesi günü koşulacak. Yarı Maraton, adidas’ın Parley ile birlikte her yıl denizlerdeki ve okyanuslardaki plastik kirliliğini azaltmak için organize ettiği “Run For The Oceans” projesi kapsamında düzenleniyor.

Gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan ada, Yarı Maraton ve 10K koşusu için Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcuları ağırlayacak. Profesyonel ve amatör sporcuların katılımıyla 4 Haziran 2022 Cumartesi günü Yarı Maraton ve 10 K Koşusu 09.30-13.30 arasında düzenlenecek. Bu iki ana kategori dışında yan kategoriler ve sürpriz etkinlikler ile Bozcaada’da bir festival havası yaratılırken, katılımcılar yazın gelişini de bu eşsiz güzellikteki adada kutlayacaklar. Adanın doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusunun sporla birleştiği adidas Bozcaada Yarı Maratonu, katılımcıları daha aktif bir yaşama davet ederken çevre bilincine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Maraton boyunca sürdürülebilirlik atölyeleri gerçekleştirilecek

Bu yıl Bozcaada Yarı Maratonu’na sürdürebilir bir dünya için sponsor olan adidas, sürdürebilirlik temasına uygun etkinliklerle bu konudaki farkındalığı artırmayı planlıyor. Bu amaçla marka, yarı maratonun gerçekleştirildiği hafta sonu boyunca tüm etkinlik ve aktivasyonlarda kullanılacak malzemeleri tamamen sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş materyallerden temin edecek. Spor ve müziğin bir arada olacağı eğlenceli hafta sonunda hem adidas üyeleri hem de maraton katılımcıları için sürdürülebilirlik atölyeleri, çeşitli aktivite, parti ve konserler de yerini alacak.

Maratona katılmak isteyenler kayıtlarını bozcaadayarimaratonu.com adresi üzerinden yaptırılabiliyor. Yarı Maraton için 21 K Parkuru; Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Tekirbahçe yönüne doğru ilerliyor. Tuzburnu’nu geçtikten sonra Sahil Yolu’dan devam ediyor ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eriyor. 10 K Parkuru ise Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Tekirbahçe yönüne doğru devam ediyor ve Akvaryum Koyu’na varmadan 5. kilometrede geriye dönülerek yine Cumhuriyet Meydanı’nda sona eriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı