adidas’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel gece koşusu

Sporda ve diğer tüm alanlarda engelleri ortadan kaldıran, ilham veren kadınlardan oluşan küresel bir kolektife ışık tutan adidas, Dünya Kadınlar Günü’nü 7 Mart günü Galataport’ta düzenlediği bir gece koşusuyla kutladı.

adidas “Impossible Is Nothing” yaklaşımından aldığı güçle, sporda kadınlar için gerçek ve kalıcı bir değişim yaratma misyonunu hızlandırarak kadınların sporda imkansızı mümkün kılmalarını sağlamak istiyor.

adidas bu hedefinin bir parçası olarak kadınlar için en anlamlı günlerden biri olan Dünya Kadınlar Günü’nü, düzenlediği gece koşusuyla kutladı. Yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 84’ünün karanlıkta koşmaktan tedirgin olduğunu, kendilerini sadece gündüz saatlerinde güvende hissettiklerini söylüyor. Tabuları yıkmak, imkansız görünenin aslında ne kadar mümkün olduğunu göstermek ve tüm kadınlara ilham vermek için gece gerçekleştirilen koşu 7 Mart günü saat 20.00’de Galaport’tan startla başladı. Katılımcılar Galataport Karaköy adidas mağazası önünden hareketle Eminönü-Sirkeci yönünde 2km gidiş-2km dönüş olmak üzere 4 kilometre koştular.

Neon stciker’lar, bileklikler ve reflektörlü tişörtlerle koşan kadınlar, “gece biz de varız” diyerek renkli bir geceye imza attılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı