Adıyaman’da terör örgütüne üye olduğu belirlenen iki şahıs tutuklandı

ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyonda aralarında kırsal alanda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağlayan, kod isim kullanan, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerinde bulunduğu şahıslar gözaltına alınarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 15 yıla kadar iddianame tanzim edilen *A.A ve Y.Y isimli şahıslar* yargılandıkları mahkemece Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahıslar Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hüküm ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.