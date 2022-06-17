Adıyaman’da yayaya çarpıp kaçtı

Adıyaman’da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen bir otomobil yayaya çarparak kaçtıADIYAMAN (İGFA) – Alınan bilgiye göre olay kaza öğle saatlerinde Mara Mahallesi’nde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil yaya olan S.Ç’ye çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan S.Ç sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.