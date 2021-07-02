Adjust, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Liderliğini Genişletiyor.

Küresel uygulama pazarlama analitiği platformu Adjust bugün, Ozan Can Şişman’ın, şirketin Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Türkiye Satış Lideri olarak atandığını duyurdu. Mart 2020’den bu yana Adjust’ın Türkiye ve Orta Doğu İştirakler Müdürü olarak misyon yapan Ozan Can Şişman, bu yeni vazifesi ile Adjust’ın Türkiye ofisini kuran ve yeniden birebir devirde Adjust Küresel Satış Lider Yardımcısı misyonuna atanan Nadir Özcan’a raporlayacak.

Ozan Can Şişman’ın bu ataması ile Adjust, MENA’daki taşınabilir uygulama ekosistemine yatırım yapmaya devam ederken, Gulf İşbirliği Kurulu bölgesine de odaklanıyor. Adjust’ın İstanbul ofisi, MENA ülkelerini tek bir merkezden yönetmek maksadıyla 2014 yılında kuruldu. O vakitten beri, şirketin mahallî çalışan sayısı 7 yılda 5 kat arttı.

2012 yılında Sabancı Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ozan Can Şişman, daha evvel sırasıyla, Rocket Internet, Groupon, Henkel üzere küresel firmalarda çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 2015 yılında Digitouch ile dijital reklam dalına girdi. Digitouch’dan sonra Adcolony’e bağlı Opera Response grubunun kurucu grubunda yer aldı.

Adjust Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Türkiye Satış Lideri Ozan Can Şişman “MENA, taşınabilir uygulama ekosisteminde son derece gelişen bir pazar ve Adjust’ın 2021 Büyüme Haritasında en süratli büyüme gösteren bölgelerden biri. Bilhassa Oyun, e-ticaret ve cümbüş alanlarında global bir muvaffakiyet yakalamayı düşünen markaların mutlaka görmezden gelemeyecekleri bir pazar. Bana verilen bu yeni vazife ile Ender’in ve takımımızın yakaladığı muvaffakiyet grafiğini üst çıkarmaya devam etmekten ve bölgemizin satış takımına liderlik etmekten büyük gurur ve memnunluk duyacağım.”

Adjust Küresel Satış Müdürü Nadir Özcan, Yeni atamalarla ilgili şu kelamları aktardı:

Türkiye bugün, taşınabilir uygulama pazarında Avrupa, Amerika ve dünyanın geri kalanı için örnek teşkil eden bir altyapıya sahip ve en değerlisi ürettiği teknolojik içeriği yurt dışına ihraç eden bir pozisyona geldi. Süratle büyüyen Ortadoğu, Afrika ve Türkiye bölgesi Adjust için değerli bir pazar pozisyonunda. Mesleğinde, taşınabilir reklamcılık kesiminde, gelişmekte olan pazarlara yönelik idare rolleri üstlenen Ozan Can Şişman’ın, bu tecrübesi ile bölgede daha fazla tesir ve katma bedel yaratmamıza katkısının büyük olacağına hiç kuşkum yok.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı