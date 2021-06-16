Advantech Türkiye, “Birlikte Oluşturma” iş modeli kapsamında form elektrik ile el sıkıştı

2010 yılında misyonunu “Akıllı Bir Gezegeni İmkanlı Kılmak” olarak belirleyen ve bu doğrultuda akılı fabrikalar, akıllı kentler, akıllı ulaşım, enerji&çevre, otomotiv üzere bir çok dikey kesim için son teknoloji eser ve tahliller sunan Advantech, Türkiye’deki dijital dönüşümü “birlikte oluşturma” iş modeli ile teşvik etmeye devam ediyor. Şirket, son olarak, “birlikte oluşturma” iş modelini doğrultusunda Türkiye’de yenilenebilir güç ve dağıtım dallarında faaliyet gösteren Form Elektrik ile el sıkıştı.

Advantech İş Geliştirme Müdürü Metin Demircikoğlu Advantech’in, Sanayi 4.0 maksatlarını mümkün kılmak için geliştirdikleri birlikte oluşturma iş modelini “İlk etap alandaki bilgilerini dijitalleştirmek, ikinci evre toplanan datalarla son kullanıcıların gereksinimlerine yaklaşan Hazır Tahlil paketleri sunmak, son etap ise bu IoT uygulamalarını katma pahalı iş ortaklarıyla birlikte bulut platformlarına entegre ederek kenardan buluta bütüncül bir tahlil oluşturmak” olarak tanımlayabileceklerini belirtti.

Endüstriyel IoT, Gömülü IoT, Servis IoT, Bulut IoT alanlarında çok sayıda donanım sunan Advantech, yıllar süren AR-GE çalışmalarının akabinde 2018’de büyük bilgi idaresi için IO kontağı, kenar bilgi süreç ve endüstriyel irtibatı içeren birinci Hazır Tahlil Paketini (SRP) bir IoT SRP tahlili olarak piyasaya sunmuştu. O vakitten bu yana, dal odaklı tahlil entegratörü (DFSI) ortaklarıyla birlikte SRP tahlillerini oluşturan ve bunları farklı dikey pazarlarda uygulamak için birlikte oluşturma modeli ile çalışıyor.

Form Elektrik Advantech WISE Paas VIP Üyesi Oldu

Advantech ile olan işbirliğinden duydukları memnuniyeti “Advantech’le tanışmamız müşteri taleplerini dünden daha süratli, daha esnek tahliller üretme muhtaçlığımız nedeniyle oldu. Çabucak çabucak her gereksinimi karşılayan donanım ve yazılım eserleri olan Advantech, tahlillerimizde aktüel teknolojiyi çok daha hızlı yakalamamıza ve alışılmış ki rekabetçi yapımızı güçlendirmemize yardımcı oluyor” cümleleriyle tabir eden Form Elektrik Teknik Müdürü Mehmet Horat, bundan sonraki adımda Advantech’in manzara sürece ve robotik tahlillerini kullanarak, şirketlerinin yeteneklerini daha da geliştirmeyi ve yeni faaliyet alanları yaratmayı planladıklarını lisana getirdi.