AFAD’a 45 bin gönüllü ordusu

Kartepe Zirvesi 2022’de konuşan AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, e-devlet üzerinden 45 bin kişinin gönüllülük esasına göre AFAD’a başvurduğunu söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ‘Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’ temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi 2022’nin son gün programında Kızılay özel oturumu gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda yapılan özel oturumun moderatörlüğünü Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer üstlenirken, IFRC Türkiye Operasyonlar Müdürü Jonathan Brass, Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mukesh Kapıla ve AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, ‘afetlere karşı bireysel ve toplumsal dirençlilik’ konusu hakkında konuşmalar yaptı. AFAD’ın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Tezcan, afet öncesi çalışmalara da ağırlık verdiklerini söyledi.

“52 BİNDEN FAZLA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK”

AFAD’a e-devlet üzerinden gönüllülük kabulünü yaptıklarını belirten Tezcan, “AFAD’a 45 bin gönüllümüz başladı. Onlara küçük eğitimler vermeye çalışıyoruz. Afetler konusunda verdiğimiz eğitimler neticesinde belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da diyoruz ki, -yüz yüze eğitime gelin, hep beraber sahada olalım- Aynı şekilde bunu sivil toplum kuruluşlarına da diyoruz. Türkiye’de afet farkındalık eğitimimizde, hedefimiz 51 milyondu. AFAD olarak 56 milyon vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Bu yıl afet tatbikat yılı. Geçen yıl eğitimlerle insanlar bir bilinç kazandı. Bu seneden sonra öğrendiklerimizi ortaya koyacağız. Türkiye’deki tüm okullarda tahliye tatbikatı yaptık ve şu an hedefimiz 54 bin tatbikat yapmak. Neredeyse 52 binden fazla tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Halihazırda yangın tatbikatları ve diğer tatbikatlar devam ediyor” dedi.

81 İLDE İL AFET RİSK AZALTMA PLANI

Geçen yıl 81 ilde İl Afet Risk Azaltma Planlarını bitirdiklerini anımsatan Tezcan, şunları aktardı; “Burada 23 farklı afet türü çalıştık. 23 farklı afet türü hakkında çalışmalar gerçekleştirildi. Bu aslında ne kadar afetselliğinin yüksek olduğunu ve ne kadar çok afete maruz kalabileceğinizin göstergesi. 2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Bu plan öyle bir plan ki bir afet olduğu anda kim, hangi pozisyonda nerede, ne iş yapacak? Sorumlulukları ve sorumluları belirleyen bir plan. Afet anında ki o yönetsel duruşun hiç bir noktasını boş bırakmayan plan. Tek tek planlanmış, tek afet olmadan önce masaya yatırılmış, sadece o kuruma değil, onun ihtiyaç duyabileceği destek çözüm ortaklarıyla beraber masada tartışılmış ve yönetsel olarak afet olduğunda ben ne yapayım sorusu yerine kimin ne yapacağını belli olduğu bir plan” dedi.

“KOCAELİ OSB’LER PİLOT BÖLGELERİMİZDEN”

Organize Sanayi bölgeleri ile ortak çalıştıklarını dile getiren Tezcan, “Kocaeli OSB pilot bölgelerimizde bir tanesi. Kocaeli’deki OSB’lerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Mesela en büyük endüstriyel kazalarda toksik yaylımı nasıl olmalı? Bunu ait milli yazılımlar gerçekleştiriyoruz. Ardından kritik altyapılar. Kritik altyapılar da bir an evvel tekrardan sektörler nasıl devam edebilir? Risk azaltıcı faaliyetler gerçekten çok önemli” dedi. Panelin diğer konuşmacaları Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mukesh Kapıla ve IFRC Türkiye Operasyonlar Müdürü Jonathan Brass ise dirençli toplumlar oluşturmak için mücadele ettiklerini anlattı.