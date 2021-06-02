Afet Farkındalık Eğitimi Yarın Gölbaşı’nda Başlıyor…

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı AFAD ve ADAK iş birliği ile kıymetli bir eğitim çalışmasına imza atacak. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler 1-7 Haziran tarihleri ortasında fiyatsız olarak vatandaşlara anlatılacak.

Gölbaşı Belediyesi ile Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK iştirakinde 2021 yılı AFAD Farkındalık Yılı sebebi ile ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verecek. 1 -7 Haziran tarihleri ortasında Gölbaşı Belediyesi Atatürk Kıyı Parkı’nda 10.30-16.00 saatleri ortasında gerçekleşecek olan Gölbaşı Kaymakamlığı Programı kapsamında; sunumlar, tiyatro ve arama kurtarma tatbikatı yapılacak.

Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı eğitime katılmaları noktasında bütün Gölbaşılılara davette bulunan Lider Ramazan Şimşek “Deprem jenerasyonunda yer alan ülkemizde şuurun artması ve muhtemel durumlarda önlemlerin üst seviyede alınabilesi hedefiyle hayata geçirilen bu programımıza bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yalnızca sarsıntılar değil; Gölbaşımızda hortum ve sel felaketi ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanı sıra çığ, heyelan üzere doğal afetlere karşı da alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alma bahtınız olacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı