Afyonkarahisar Güney’de Gelecek Heyecanı

Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde yapılacak orta seçim hasebiyle beldeyi ziyaret etti.

Genel Lider Davutoğlu’na ziyaretinde Gelecek Partisi Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı ve Düziçi İlçe Lideri Mehmet Ateş ile teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Ziyarete ait bir kıymetlendirme yapan Gelecek Partisi Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı: “Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar’a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi’nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için orta seçim yapılacak. Yüksek Seçim Konseyi tarafından alınan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021’de yapılacağı açıklanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Liderimiz Sayın Ahmet Davutoğlu’na

Osmaniye Vilayet Teşkilatı ve Düziçi İlçe Teşkilatımızla takviye vererek eşlik ettik.

Seçim öncesi belde halkımızla buluştuk. Belde halkının Genel Liderimize ağır ilgi ve sevgi seli bizleri ziyadesiyle keyifli etti. Burada problemleri talepleri dinliyoruz. Tahlil tekliflerimizi anlatıyoruz. Gelecek Partisi olarak belde de ülkemizde ne üzere çalışmalara öncülük edebiliriz bunları anlattık. Yapılan yanlış siyasetler yüzünden bu halde olduğumuzun halkımızda esnafımızda farkında. Belde halkımızın Geleceği öngörerek oy vereceklerinden eminiz. Şimdiden Beldemize güzel olsun” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı