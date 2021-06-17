Ağapark Sezonu Açtı: Kartını Al, Tatile Başla!

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında imaline başlanan ve 2015 yılında hizmete giren bölgenin örnek plaj ve toplumsal ömür tesisi Ağapark 2021 yaz dönemini açtı. Pak ve inançlı ortamda, kaliteli şartlarda günübirlik tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi Mavi Bayraklı Ağapark Plaj ve Toplumsal Ömür Alanı dönemi açtı.

Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar’ın Aliağa’yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark’tan yararlanmak isteyen konuklar kart.agapark.com adresinden müracaat formunu doldurup Ağapark Kartı edinerek kaliteli ve ekonomik tatilin keyfine çabucak başlıyor.

KALİTELİ TATİLİN ADRESİ AĞAPARK

Ege Bölgesi’nin en beğenilen tatil rotaları ortasında bulunan Ağapark, Mavi Bayraklı Plajı, güney kıyılarını aratmayan denizi ve plajı, yürüyüş parkurları, spor alanları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restaurantları, alacart restaurantı, otoparkı, can kurtaran hizmeti, sıhhat odası, bebek bakım odaları, mescid ve çağdaş hayat alanları ile bu yıl da tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacak.

TERTİPLİ HİJYEN VE SAĞLIKLI TATİL ÖNLEMLERİ

Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alana kurulan Ağapark, Aliağa’nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK tarafından işletiliyor. Bölgenin en büyük ve çağdaş plajları ortasında yer alan tesis, Covid-19 önlemleri ile hijyen şartlarına uygun bir halde hizmet veriyor.

KARTINI AL, TATİLE ÇABUCAK BAŞLA!

Kesintisiz olarak 4 yıldan bu yana Mavi Bayrak ile ödüllendirilen Ağapark’ta tatil yapmak isteyen konuklar kart.agapark.com adresindeki müracaat formunu doldurarak Ağapark dönemlik giriş kartı sahibi olabiliyor. Tesisten yararlanacak vatandaşlar, 100 TL fiyatla satışa sunulan Ağapark kart ile 1 Mayıs 2022 tarihine kadar 100 giriş hakkına sahip olacak. İnternet üzerinden doldurulan müracaat formunun akabinde vatandaşlar, ödemelerini Ağapark girişindeki müracaat noktasından nakit ya da kredi kartı ile yaparak dönemlik kartlarını teslim alabilecekler.

8 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar karttan muaf olup girişte kimlik göstermeleri kâfi olacak. Ağapark’ta sunulan hizmetler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise 0232 600 02 42 numaralı sınırdan ulaşılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı