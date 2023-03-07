Ağır hasarlı binada 13 kedi kurtarılmıştı… A Blok yıkımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria sitesinin A Bloğunun yıkımı tamamlandı.

DİYARBAKIR (İGFA) – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde tekrar başladı. Güvenlik önlemi alınan alanda, iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde A Blok kontrollü bir şekilde yıkıldı.

13 KEDİ KURTARILMIŞTI

Daha önce yıkım kararı verilen ve çalışmalara başlanılan iş merkezinde evcil hayvanların olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalar durdurulmuş, Diyarbakır İtfaiyesi ve AFAD koordinasyonunda başlatılan kurtarma çalışmalarında içerideki hayvanlar kurtarılarak sahiplerine teslim edilmişti.

Kaynak : İGFA