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Ana Sayfa Sağlık 12 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Ağız Piercingleri Enfeksiyona Neden Olur Mu?

Ağız Piercingleri Enfeksiyona Neden Olur Mu?

Ağız piercingleri, ergenler ve genç yetişkinler ortasında son derece popülerdir. Zira çoklukla bir kendini tabir biçimi olarak kabul edilir.

Her şeyden evvel, ağız piercingi yaptırmayı düşünen herkese, bilhassa ağız hijyenlerini pahalandırmak için kapsamlı bir ağız ve diş muayenesi yaptırmaları uygun olacaktır. Uygun bir ağız hijyeniniz yoksa ağız piercingi yaptırmayı bir sefer daha düşünmelisiniz. Zira makus ağız hijyeni enfeksiyon riskini büyük ölçüde artıracaktır.

Deri yüzeyinin yahut mukoza dokusunun (ağız içindeki doku) delinmesini içeren rastgele bir travma enfeksiyon riski taşır. Bunun nedeni, cilt yüzeyinde bulunan ve ağız boşluğu içinde çok daha fazla sayıda bulunan bakteriler için bir alan açılmasıdır.

Diş Doktoru Pertev Kökdemir, ‘’Piercingi yaptırdıktan sonra, diş bakımınıza daha fazla itina gösterin Durulama için antiseptik bir gargara yahut tuz solüsyonu kullanın. Güzelleşme tamamlanana kadar sigara içmemelisiniz. Kızarıklık, ateş, titreme, şişme, bilhassa de lisanda şişme üzere enfeksiyon belirtilerini çok yakından izlemek kıymetlidir., Bu belirtilerden rastgele birini fark ederseniz, derhal tıbbi yardım almalısınız.’’ dedi. Ayrıyeten yemek yerken kazara piercingi ısırıp dişte travma yahut kırılmaya neden olmamak için çok dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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