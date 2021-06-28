Ağrı kesici kullananlar dikkat

Ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların çok sık kullanılmasına bağlı olarak birtakım hastalarda ağrının süreklilik kazanmasına ilaç çok kullanım baş ağrısı denir. İlaç çok kullanım baş ağrısı (İAKB), kronik günlük başağrısının en sık nedenlerindendir. Baş ağrılarında kullanılan ilaçlardan kombine analjezikler şayet ayda 10’u aşan ölçülerde, öbür ağrı kesiciler 15’i aşan ölçülerde uzun müddettir kullanılıyorsa ve tedaviye karşın baş ağrısı gerilemiyorsa baş ağrısının öteki sebepleri araştırılmalı ve ilaç çok kullanım baş ağrısı da gündeme gelmelidir.

3’üncü Dünya ülkeleri olmak üzere tüm dünyada ağrı kesici ilaçların çok ve gereksiz kullanıldığını gösterilmektedir. Bilgilere nazaran, genel popülasyonun %1-3’ü her gün, %7’si en az haftada 1 gün analjezik kullanmaktadır. Bu durumun dünya çapında önemli bir sıhhat sorunu olduğu aşikârdır.

Ruhsal faktörler, bilhassa hasta derdi İAKB’de değerli bir nedendir. Migren hastaları, birçok sık atak geçirmemesine rağmen migrenin iş gücü kaybına neden olmasından ya da toplumsal aktivitelerini engellemesinden korktukları için gereksiz bir formda ilaç kullanırlar. Migren ya da tansiyon tipi başağrısı tedavisinde kullanılan kafein ya da kodeinle kombine analjeziklerde bu risk daha bariz olarak artmış bulunmuştur.

Kronik baş ağrısına eşlik eden başka değerli bir durum da fibromiyalji, temporomandibuler eklem hastalığı ve sırt/bel ağrıları üzere öbür beden bölgelerinin ağrılarıdır. Kronik baş ağrısı ile kas iskelet sistemi ağrıları ortasında çift istikametli bir alaka olduğu gösterilmiştir. Hem maddi kayıplara hem de ömür kalitesinde bozulmaya yol açan bu durumun önlenmesi temel amaç olmalıdır.

Toplumda öteki sık görülen migren baş ağrısı ve ender görülse bile günlük hayat kalitesini çok bozan şiddetli ağrı atakları ile seyreden Trigeminal nevralji üzere durumların tedavisinin de düzgün bir formda yapılmasıyla ilaç çok kullanımının önüne geçebilir.

Trigeminal nevralji (TN), memleketler arası baş ağrısı sınıflamasına nazaran; ani başlayıp ani sonlanan, kısa vadeli elektrik şoku gibisi, tekrarlayıcı ve tek taraflı olan ağrı biçiminde tanımlanır. Ağrı, trigeminal hududun bir ya da daha fazla koluna sonludur ve zararsız dokunmak gibisi ya da yemek yemek gibisi uyaranlarla da tetiklenebilir. Epeyce şiddetli olan saniyelik ağrı atakları hastaların yemek yemesi diş fırçalamasını engelleyebilir. Kesinlikle beyin ve damar görüntülemesi yapılması gerekir. İlaç tedavisi yetersiz kaldığında baş tabanında özel bir hudut yumağı olan Gasser gangliona radyofrekans uygun hastalarda uygulanabilir.

Her gün yaşadığınız baş ağrılarınız var ve uzun müddettir günlük ağrı kesici ya da migren için olan ilaçları kullanıyorsanız ayırıcı teşhis ve tedavi için Hekiminize müracaatınız.

Hibya Haber Ajansı