AGROEXPO Fuarı’na Alım Heyeti dopingi

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Milletlerarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 80 ülkeden iştirakçiyi buluştururken, Ege İhracatçı Birlikleri 8 ülkeden 40 ithalatçıyla, tarım ihracatçılarımızı “Alım Heyeti Organizasyonu”nda buluşturdu.

Türk tarımına 1 milyar dolarlık katma paha sağlaması beklenen AgroExpo Milletlerarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Ticaret Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Organizasyonu’na; Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kırgıziksan, Moritanya, Moldova ve Nijer’den ithalatçılar katıldı. Alım Heyeti Tertibi yüzden fazla ikili iş görüşmesine sahne oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılının Ocak – Mayıs periyodunda gerçekleştirdiği 6 milyar 100 milyon dolarlık ihracatının, 2 milyar 21 milyon dolarlık diliminin tarım bölümleri tarafından yapıldığını lisana getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, tarım dalının Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatından yüzde 33 hisse aldığını kaydetti.

2021 yılı sonu için 5,5 milyar dolarlık tarım eserleri ihracatı hedeflediklerini anlatan Eskinazi, “Bu gayeye ulaşmak için fuarlar çok tesirli pazarlama faaliyeti. Fuarları tarım eserlerimizin dünyaya tanıtılacağı vitrin olarak görüyoruz. Pandemi sonrasında dünya süratli bir formda eski rutinine dönme isteğinde. AgroExpo Fuarı’na bu nedenle ağır ilgi var. İkili iş görüşmelerimiz çok verimli geçti. Ege Bölgesi’nin tarım eserleri ihracatını artırmak için pazarlama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” biçiminde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılı Ocak – Mayıs periyodundaki 2 milyar 21 milyon dolarlık tarım eserleri ihracatına; Su eserleri ve hayvansal mamuller kesimi 468 milyon dolarlık katkı sağlarken, taze meyve zerzevat ve mamulleri dalının ihracatı 342,5 milyon dolar, kuru meyve ihracatı 300 milyon dolar oldu. Bu kesimleri 246 milyon dolarlık ihracatla tütün bölümü, 234,6 milyon dolarlık dış satımla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar bölümü izledi. Ege Bölgesi’nin tarım eserleri ihacatına; zeytin ve zeytinyağı kesimi 65 milyon dolarlık, odundışı orman eserleri 46 milyon dolarlık katkı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin iştirakiyle açılan AgroExpo Memleketler arası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış merasiminde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Lider Yardımcısı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Lideri Davut Er ve EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katılan isimler ortasında yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı