Ahbap’tan Sahne Emekçilerine Fatura Desteği

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin şuuruyla; pandemi sürecinde fiyatsız müsaadeye ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sorunlar yaşayan müzik ve sahne işçilerine takviye olmak için toplamda 400 ₺’ye kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını karşılayacak.

Ahbap Derneği, sahne çalışanlarına dayanak olmak gayesiyle 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Sahneye Ses Ver tertibine imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık’ın sahne aldığı tertibin geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı