Malkara Belediyesi, Yaman Peynircilik ve S. S. Ahievren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin işbirliğinde Ahievren Mahallesine Yöresel Ürünler Satış Alanı kazandırılıyor.

İnşaat çalışmaları devam eden Yöresel Ürünler Satış Alanında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tezcan, Yaman Peynircilik İşletme Sahibi Tevfik Yamanoğlu ve Ahievren Mahalle Muhtarı Bülent Avcı incelemelerde bulunup, yüklenici firmadan bilgiler aldılar.

İncelemelerin ardından Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “Değerli hemşehrilerim Ahievren Mahallemizdeyiz. Malkara Belediyesi, Yaman Peynircilik ve S. S. Ahievren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin işbirliğiyle Ahievren Mahallemizde üreticilerimize hizmet edecek bir satış alanı kazandırıyoruz.

Satış alanında üreticilerimiz ve üreten kadınlarımız ürettikleri yöresel ürünleri satışa sunacaklar, vatandaşlarımız ise kaliteli ve organik ürünlere ulaşma imkânı bulacaklar.

Yöresel Ürünler Satış Alanı toplam 750 m² inşaat alanından oluşmaktadır. Ana bina 460 m² dir. Ana bina içerisinde 175 m²si Yaman Peynircilik Satış Alanı, 125 m²si Ahievren Kooperatifi’nin satış alanı, 160 m²si dini ve sosyal tesis olacaktır. Ana binadan hariç satış alanının da 25 tane yöresel ürün satış dükkânı yer alacaktır.

Ahievren Mahallemize Yöresel Ürünler Satış Alanında kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Ahievren Mahallemize ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Yaman Peynircilik İşletme Sahibi Tevfik Yamanoğlu; “Malkara Belediyemiz ve S. S. Ahievren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ile birlikte Malkaramıza böyle bir tesis kazandıracağımız için çok mutluyuz. İnşallah Malkaramız için daha iyi olacak.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Ahievren Mahalle Muhtarı Bülent Avcı; “ Üreten kadınlarımız ve köylü üreticilerimizin ürettikleri kavun, karpuz, erişte, kuskus vb. el emeği ürünlerini satmaları için Mahallemize böyle bir tesisi kazandırmaya çalışıyoruz.

Mahallemize Yöresel Ürünler Satış Alanının kazandırılmasında katkılarından dolayı Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul’a, Yaman Peynircilik İşletme Sahibi Tevfik Yamanoğlu’na ve emeği geçenlere mahallemiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı