Ahmet Güneştekin’in “Kursal Ağaçlar”ı, Bodrum Zai Yaşam’da açıldı

Bodrum’da yer alan Zai Hayat, Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” isimli şahsî standına konut sahipliği yaptı. Koleksiyoner ve iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu’nun kurucusu olduğu ve eşi Derya Büyükkuşoğlu ile birlikte yönettiği Zai Ömür, edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir hayat tecrübesi sunmayı amaçlayan yeni kuşak bir kütüphane. Zai Hayat içinde kurulan sanat galerisi Arka Zai’nin açılış standı olan “Kutsal Ağaçlar”ın açılış davetine Aydın Doğan, Ali Poyrazoğlu, Tilda Tezman, Murat Ülker, İnci Aksoy, Yalçın Ayaydın, Zeynep – Volkan Demirel, Fulya-Haluk Nayman, Esra- Fatih Öztürk, Meral Kosif, Feryal Gülman üzere iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. Stant, 28 Temmuz 2021 tarihine kadar fiyatsız olarak ziyaret edilebilecek.

Güneştekin: “Gelene-ek yaparak sanatımı gelecek kuşaklara aktarıyorum”

Güneştekin’in geleneği şimdiye taşıma niyetiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatkarın farklı söz araçlarından yararlandığı işlerini bir ortaya getirerek bakış açılarının ve metotların indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor. Stantta, sanatkarın yaratıcı denemelerinin özünü yakalayan, algı ve hisleri için görsel bir muadil yarattığı bronz heykelleri, geçmiş uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerin yanı sıra, işlerin yüzeyinde ortaya çıkan üç boyutlu yarıkürelerle bütünleştirdiği işleri sergileniyor.

“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen Gelene–ek ismini verdiği çalışmalarının temel ideolojisini sanatçı –ek tabirine yüklediği mana üzerine kurmuştur. Gelenek tabirinin gelene–ek biçiminde kullanımı gelenek ve onun elde ediliş biçimi olan tecrübenin şimdiye taşınma tasarısıdır. Gelene–ek, geçmişte kalan ve bugüne olduğu üzere taşınmak isteneni değil, kopmaksızın devam eden bir bütünü söz eder. Bu devamlı değişen, çoğullaşan bütün lakin kesintisiz olarak yorumlandığında canlı kalır. Geçmişten bugüne tekrar eden, uzanan, kalan, gelen bir ek vardır. Bu ekin kesintiye uğraması düşünmenin de kesintiye uğraması demektir.

Güneştekin geçmişten gelenin, geleceğe dönük bir ekinin olduğunu ve bu süreklilik sayesinde yaşanan şimdiden çocukluğunun en uzak anlarına, ışığa form vermeyi düşlediği vakitlere, kesintisiz olarak geri gidebildiğini söyler: Olup biten olayları anlattığımda belleğimden çıkardığım bu olayların şahsen kendisi olmayıp bu şeylerin bende bıraktığı izlerdir. Artık var olmayan çocukluğum var olmayan vakit içindedir; ancak onun bıraktığı izi şimdiki vakitte görebilirim, zira belleğimde barınmaya devam eder. Şeylerin geçip gittikten sonra bıraktıkları izlenim, anlar geçip gittikten sonra da varlığını sürdürür; sanatkarın ölçtüğü şey orada olandır. Geçmişten edinilmiş tecrübesi şimdiki vakit içinde harekete geçirme pratiği ortasındaki bağ kavramsallaştırdığı gelene–ek sözünde ortaya çıkar.

“Kutsal Ağaçlar”da sergilenen tuval üzerine çalıştığı işlerinde sanatçı hareketin ve sonsuzluğun üniversal sembolü olan daire üzerine şurası sarmal yapıyı mitolojik öğelerle birleştirir. Sanatkarın çocukluğunda çizdiği birinci formlar ortasında olan bu sarmal yapı, eşmerkezli daireler, bir ağacın halkalarından su üzerindeki dalgalanma desenlerine kadar çok sayıda doğal düzenlemeyle belleğine yerleşmiştir. Sanatkarın bu işlerinde yüzeyde, dairesel ağaç haritalarında olduğu üzere, halkalar yahut iç içe geçen güneş patlamaları merkezî bir kökle başlar, öbür sıralar ortadan dışa hakikat genişler. Bununla birlikte, kimilerinde bir dizi modüllü halka ve yan yana hücreler de kullanır. Her bir hücrenin alanı birçok vakit birbirine geçen muhakkak bir yoruma ve renge karşılık gelir. Sanatçı bu yorumlama alanını, anlamsal yapının oluşturucu öğesi olarak mitolojik bir kabukla örterek inşa eder.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı