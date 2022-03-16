Ahmet SAKICI Saha Ziyaretlerine Başladı

DYP 18ve 19 dönem (1987-1995) yılları arasında DYP Partisi Muğla Milletvekili Latif Sakıcı’nın oğlu Ahmet Sakıcı saha ziyaretlerine Başladı.

İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Yunus Önder İle birlikte İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ahmet Sakıcı Dalaman ilçe başkanı Bahadır Bakırcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Sakıcı yaptığı açıklama da saha ziyaretlerim artarak sürüyor. Bu Anlamda bölge belediyeleri, STK lar ve kanaat önderleriyle bir araya geliyorum. Muğla’da merkez sağ büyük ivme kazanıyor. İYİ Parti bu nokta da merkezin konumuna yerleşiyor. Ziyaretlerimiz de bilgi toplayarak Muğla’nın siyasetten beklentilerini öğreniyoruz.

Siyasetten gelmiş bir ailenin çocuğu olarak siyasetle büyüdük, bu bilgi birikimimizi Muğla’ya nasıl faydalı olabiliriz diye kullanmak istiyorum. Ziyaretlerimizde Muğla’nın Lobi sorunu olduğu ve Ankara’da Muğla’nın yeterince anlatılmadığı ve dolayısıyla yatırımın çekilemediği kanısı hakim bende aynı şekilde düşünüyorum. Muğla ödediği verginin sekizde birini ancak hizmet olarak alabiliyor bunun değişmesi lazım dedi.

Sakıcı açıklamasına ‘’Milletvekilimiz Sayın Metin ERGUN’ün Muğla Siyaseti için Büyük fırsat olduğunu İYİ Parti İktidar olduğun da Muğlalıların bunu göreceğini belirterek devam etti..

Sakıcı Muğla Milletvekili Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Metin Ergun Muğla’da İYİ partinin tek vekili olmasına rağmen özveri ile saha da olan genel merkezin yoğun temposuna rağmen her fırsatta Muğla’nın 13 ilçesinde sahaya inen bir siyasetçimiz. Son dönem de de EYT, ORMAN, ZEYTİNLİKLER konularındaki çalışmalarıyla İYİ Partinin mecliste öne çıkan isimleri arasın da burada bize düşen görev bir oyu bile çok önemseyerek sahada çalışmak ilk seçimde Muğla’da İYİ Partiyi birinci sıraya yükseltmek Muğla’daki siyasetçilerin çalışmaların da örnek alması gereken bir siyasetçi olan sayın Metin ERGUN’a da çalışmalarında başarılar diliyorum dedi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı