Ahmet Sami Özbudak ve Nezaket Erden keyifli sohbetleriyle “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümünde

Kuvvetli PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir ortaya getirdiği YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni kısmında sevilen oyun muharriri Ahmet Sami Özbudak ve tiyatro sahnelerinin sevilen oyuncusu Nezaket Erden’i bir ortaya getirdi. Tecrübeli iki ismin tiyatronun geleceği ve dijitale transferine dair niyetlerini paylaştıkları “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni kısmını Kuvvetli PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Yeni formatlardaki dijital içerikleriyle seyircilere farklı tecrübeler sunmayı sürdüren Kuvvetli PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programında, tecrübeli isimlerin samimi sohbetleriyle sahnede olmanın ruhunu paylaşıyor.

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatkarların, hem birbirlerine merak ettiklerini sordukları hem de sahne tozu yutmanın kendileri için manasını paylaştıkları Güçlü PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da bu hafta; tecrübeli oyun müellifi Ahmet Sami Özbudak ve sahnelerin sevilen ismi yetenekli oyuncu Nezaket Erden keyifli sohbetleriyle kamera karşısına geçiyor.

Pandemi süreciyle birlikte sahnelerden uzak kalmanın kendileri için nasıl bir tecrübe olduğunu anlatan iki tecrübeli tiyatrocu, bu devri kendilerini daha çok keşfetmekle geçirdiklerini tabir ettiler.

‘’Seyirciyle canlı formda buluşmamış oyunun dijitalde hissiyatını merak ediyorum.’’

Salgın süreciyle birlikte ortaya çıkan dijital tiyatro tecrübesinin kendi bakış açılarından olumlu ve olumsuz yanlarını da anlatan tecrübeli isimlerden Nezaket Erden; “Dijitalde tiyatro yapılmaya başlandığı vakit birinci etapta durumu anlamaya çalıştım. Nasıl olacağı bir türlü başıma yatmıyordu. Daha sonra biz de “Dirmit” oyunuyla birlikte Moda Sahnesi’nin başlattığı “Sahneden Naklen” kapsamında oyunu oynadık. Birinci oynadığımda, oynarken başımda daima “Acaba insanların yayını düzgün mi, temas sorunu yaşıyorlar mı?” üzere fikirler vardı mesela, fakat sonrasında çok hoş geri dönüşler aldık. Bu da bizi çok memnun elbette. Doğal bu noktada şu ayrıntıyı da göz arkası etmemek gerekiyor. “Dirmit” bizim pek çok kere seyirciyle buluşturduğumuz bir oyundu. Daha evvel seyirciyle canlı bir formda buluşmamış bir oyunun birinci tecrübesinin dijitalde olması nasıl bir hissiyat olur onu da merak ediyorum açıkçası.” kelamlarıyla anlattı.

“Tiyatro çiğ bir yemekse onu pişiren şey seyirci oluyor.”

Tecrübeli oyun muharriri Ahmet Sami Özbudak ise; “Tarihi ve geçmişi 2500 yıla dayanan bir sanat tiyatro. Dijitalde yapılan işlerin de elbette çok değerli olduğunu düşünüyorum lakin tiyatronun varlığını geçmişten ve geçmişe dayanan ilkelliğinden aldığını da düşünüyorum. Şayet ki tiyatro bir yemek ise sahne onun çiğ hali, onu pişiren ve kıvamına getiren şeyin seyirci ve seyirciyle kurulan bağ olduğuna inanıyorum ben.” kelamlarıyla dijital tiyatroya yaklaşımını anlattı.

Ahmet Sami Özbudak ve Nezaket Erden’in sahne anılarını paylaştıkları keyifli ve bir o kadar da içten sohbetini izleyebileceğiniz “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni kısmını Şiddetli PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı