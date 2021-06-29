Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası

Dalda 45 yılı geride bırakan iş insanı ve akademisyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in imzasını taşıyan “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” kitabı okurlarla buluştu. Aile şirketlerinde; X, Y ve Z nesilleri ortasındaki farklılıkların, iş hayatına tesirini mercek altına alan kitap, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımlara ışık tutuyor. Muharrir Büyükhelvacıgil’in yeni çalışması, aile şirketlerinin yanı sıra profesyonel yöneticilerin de başucu kitabı olmaya aday…

Yüz otuz beş yıllık esaslı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen kurumlarından Helvacızade Şirketler Grubu’nun üçüncü jenerasyon üyesi ve girişimcilikte sıra dışı muvaffakiyet hikayeleri sergileyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, aile şirketlerinde jenerasyonlar ortasındaki farkılılıkları ve şirketlerin geleceklerine olan tesirlerini yeni kitabında buluşturdu. Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” isimli yapıtı, aile şirketleri başta olmak üzere, her daldan yöneticiler için hayati kıymet taşıyan nesil çatışmaları konusunu irdeliyor.

Memleketler arası literatürü Türkiye gerçekleri üzerinden bir ortaya getiren bu eser, Büyükhelvacıgil’in üç neslin bir ortada çalıştığı Helvacızade’nin ekosistemindeki ferdî tecrübelerini okurlara aktarıyor. Aile şirketlerinin en fazla yaşadığı sorunlara değinen ve şirketlerden en fazla gelen soruların da cevaplandığı kitap, yakın geleceğe dair zihinleri meşgul eden birçok soru işaretini cevaplarıyla buluşturuyor.

Gelenekçi nesil, baby boomer (bebek patlaması kuşağı), X, Y ve Z ve alfa neslinin özellikleri ve nesiller ortasındaki farkları, bu farkların iş hayatına ve aile şirketlerinin bugün ve gelecekte yansımasına odaklanan Büyükhelvacıgil, yıllar içinde yaptığı müşahedeleri büyük bir titizlikle aktarıyor. “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” kitabı bilhassa yüksek sayıda çalışan istihdam eden şirketlerin yöneticileri ve aile şirketlerini geleceğe muvaffakiyetle taşımaya çalışan aile üyeleri için kıymetli bir başucu kitabı olarak sunuluyor.

Eser içerisinde ayrıyeten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin, basın mensuplarının ve Helvacızade Şirketler Kümesi nesillerinin ve çalışanlarının da görüşleri bulunuyor.

Kitabıyla ilgili görüşlerini lisana getirirken nesiller ortasındaki irtibat meselesinin iş hayatında kıymetli bir sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Herkes X, Y ve Z jenerasyonları için makul tanımlamalar yapıyor lakin bu tanımlamalar kelam konusu jenerasyonlara mensup bireylerin iş hayatındaki tutumlarını anlamlandırmamız için tam manasıyla kâfi olmuyor. Ben 45 yıllık mesleğimde kendimden evvelki ve sonraki nesillerle omuz omuza çalışmış bir yöneticiyim. Meslek seyahatim sayesinde, akademisyen sıfatımla da üzerine çalışmış olduğum nesiller konusunu büsbütün içselleştirmiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Deneyim ve bilginin buluşması değer biçilmez bir formüldür. Takdir edersiniz ki bu formüller lakin kamuyla paylaşıldığında daha geniş kitlelere ulaşarak yarar sağlar. Bu çalışmamda jenerasyonlar ortasında çatışmaya sebebiyet veren vizyon farklılıklarını daha derinlemesine irdeleyerek farklı nesil temsilcilerinin birlikte nasıl en verimli halde çalışabileceğini aktarmak istedim. “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” Kitabı’nın bilhassa aile şirketlerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını istek eden yöneticilere ve aile şirketi olmayan kurumların profesyonel yöneticilerine büyük yarar sağlayacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Büyükhelvacıgil’in yedi yıllık müddette, 7000 farklı kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı öbür kitapları “Aileden Kuruma Aile Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” ise pek çok şirket için rehber niteliğini koruyor.

Helvacızade Şirketler Kümesi İdare Şurası Lider Yardımcısı ve kümenin ABD’deki şirketi Zade Küresel Inc.’nin CEO’su olan Büyükhelvacıgil ayrıyeten 2012’de yayınlanan “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” kitabının ingilizce versiyonu “Instituonalization and Consitution Implementation in Family Corporations” kitabı ile de dünya çapında üniversite ve kurumlara değerli bir kaynak sağladı.

“Aile Şirketlerinde Nesil Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Jenerasyonunu Anlamak” kitabı, Optimist Yayın Kümesi tarafından okurlarla buluşturuldu.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil Hakkında

Konya’da doğan Mevlüt Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Kısımlarında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarını ABD Preston Üniversitesinde “Fonksiyonel Yağlar”, doktora tezini de tekrar birebir üniversitede “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Anayasa Uygulamaları” mevzularında gerçekleştirdi.

1989’da başlayan çalışmaları sonucunda 1991’de Konya’da bir birinci olarak Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’ni kurdu. 2003’te, PLC otomasyon sistemleri ile insan kusurundan bağımsız yüksek teknolojili II. Yağ Rafinasyon ve Entegre Tesisleri’ni hizmete geçirdi. Zade tesisleri, Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in liderliğinde, ileri teknolojisi, aldığı kalite ve sistem sertifikaları, gerçekleştirilen eser Ar-Ge çalışmaları ile alanında dünyanın sayılı tesisleri ortasına girdi.

2000’lerden itibaren bitkilerle ilgilenmeye başlayan Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 2007’de Zade Naturel ve Zade Organik eserlerini tüketiciler ile buluşturdu. Öncüsü olduğu Zade® & Zade Vital® İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi,

Türkiye’nin sayılı Ar-Ge merkezleri ortasında belgelendirilerek, doğal sıhhat eserleri alanındaki birinci Ar-Ge merkezi oldu. Büyükhelvacıgil, Zade Vital® İlaç Üretim Tesisleri ile GMP standartlarında Avrupa’nın en büyük yumuşak kapsül üretim tesislerinin ülkemize kazandırılmasını sağladı. Dr. Büyükhelvacıgil, Zade Vital® başarısı ile 2014’te Avrupa İş Ödülleri’ne davet edildi. 34 ülkeden 1500 kurum ortasından birinci 10 teşebbüsçü ortasında yer alarak “Yüksek Onur” derecesi ile ödüllendirildi. Tekrar 2014’te, tıp dünyası bilimine ve Türk tıbbına yaptığı hizmetler ile tabipler tarafından, “Türk Dünyası İbn-i Sina Liyakat Nişanı”na layık görüldü.

Yedi yıllık müddette, 7000 farklı kaynak tarayarak hazırladığı “aile şirketleri” ve “aile anayasası” bahisli çalışmaları birçok firmaya referans oldu. Helvacızade Aile Anayasası’nın da kıymetli bir kısmının paylaşıldığı “Aileden Kuruma Aile Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” kitapları ile Türkiye’de pek çok aile şirketine somut bir rehber sundu. Kitabının İngilizce versiyonu dünya çapında tüm üniversitelere kıymetli bir kaynak sağladı.

TOBB Kimya Bölüm Meclisi Üyeliği ve Ar-Ge İnovasyon Şurası başkanlığı, Tarım Bakanlığı Yağlı Tohumlar Destekleme Konseyi, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) idare heyeti, Konya Sanayi Odası idare heyeti ve meclis üyeliği, KALDER Kalite Vakfı, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), American Soybean Association (ASA), Trafik Kazaları Müdafaa Derneği kuruculuğu, Mezarlıklar Vakfı kurucu üyeliği, Selçuklu ve Meram Anadolu Lisesi’nde Dernek Başkanlığı, Musiki Yapıtı Sahipleri Kümesi Meslek Birliği üyeliği üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumunun idaresinde çeşitli vazifelerde bulunan Dr. Büyükhelvacıgil hala Yeşilay Cemiyeti Konya Lideri ve 7 vilayetten sorumlu koordinatörüdür. Birebir vakitte çeşitli mecmua ve gazetelerde iktisat müellifliği da yapan Mevlüt Büyükhelvacıgil, 1997 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük 500/1000 kurumu ortasında yer alan Helvacızade A.Ş.’nin İdare Heyeti Lider yardımcısı ve Zade Küresel Inc.’nin CEO’sudur.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 2017’den bu yana Helvacızade Şirketler Grubu’nun ABD’deki şirketi Zade Küresel Inc.’in küresel operasyon çalışmalarına liderlik etmektedir. Büyükhelvacıgil, inovatif yeni eser serileri geliştirmeye ve ağır talep gören aile şirketlerinde kurumsallaşma bahisli konferanslarına da devam etmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı